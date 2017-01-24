Zonguldak'ta nişanlı çiftin ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar

Zonguldak'ta Özgür Özakın ile nişanlısı Zeynep Nida Sözeri'nin, uçurumdan düşerek ölmeleriyle ilgili soruşturmada, görgü tanığı arkadaşları Özge A.'nın ifadesi alındı. Olay sırasında nişanlı çiftin yanında bulunan Özge A. polisteki ifadesinde, Özgür Akalın'ın kendisini aradığını, tartıştığı Zeynep Nida Sözeri'nin evden çıktığını söylediğini anlattığını söyledi. Özge A. ifadesinde şöyle dedi:



"Özgür, Zeynep'e ulaşamadığını söyleyerek benden onu aramamı istedi. Özge'yi aradım. Bana Köseağzı'nda arabada olduğunu söyledi. Sonra Özgür ile buluştuk ve birlikte yanına gittik. Arabadan inip uçurumun kenarında konuşmaya başladılar. Konuşurken Özgür'ün ayağı takıldı ve sendeledi. Zeynep onu tutmak istedi. Ancak ikisi de uçurumdan düştü. Çığlık atarak yardım istedim. Sonra cesetlerini bulduk."



Çevresindekiler, ilk eşlerinden boşanan Özgür Özakın ile Zeynep Nida Sözeri'nin birbirlerini çok sevdiği ve bu yaz düğün yaparak evlenmeyi planladıklarını söyledi. Ankara'da elektrik dağıtım şirketinde çalışan Zeynep Nida Sözeri'nin, 1 çocuğu olan Özgür Özakın ile evlendikten sonra aynı firmanın Ereğli'deki şubesine tayin istemeyi planladığı belirtildi. Nişanlı çiftin cenazeleri, ailelerin ortak kararıyla Ereğli'de toprağa verilecek.

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