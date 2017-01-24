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FETÖ'den yargılanan 43 Hava Harp Okulu öğrencisi tahliye edildi

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verdi

24 Ocak 2017 Salı, 17:24:38 Güncelleme: 18:12:22 AA

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Harp Okulu Komutanlığı tatbiki eğitim kampı faaliyetleri kapsamında Temel Paraşüt Eğitimi için İstanbul'dan Ankara'ya gelen ve FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki Kara Harp Okulu Komutanlığında bulunan öğrencilerden 91'inin durumunu yeni deliller üzerine tekrar değerlendirdi.

Öğrencilerin terör örgütü mensuplarının ByLock programını kullanıp kullanmadığına, MASAK tarafından hazırlanan hesap hareketlerine, örgüt mensuplarıyla bağlarının olup olmadığına ve ikametlerinde yapılan aramada örgüte ait yayın bulunup bulunmadığına bakan savcılık, mahkemeden öğrencilerden 43'ünün tahliye edilmelerini istedi.

Talebi değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, 43 öğrencinin tahliyesine hükmetti. Mahkemenin kararının Sincan Cezaevi Müdürlüğüne iletilmesiyle öğrencilerin tahliyesine başlandı.

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