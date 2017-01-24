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Bülent Tezcan
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Bülent Tezcan: Meclis'teki hata halktan dönecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, gazetecilerle yaptığı toplantıda anayasa değişikliği hakkında açıklamalarda bulundu

24 Ocak 2017 Salı, 18:38:58 Güncelleme: 18:40:40 İHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Meclis'teki hata halktan dönecek. Nasıl yanlış hesap Bağdat'tan dönerse, Meclisin yanlışı da halktan dönecek. Referandumda halkın buna 'hayır' diyeceğine inanıyoruz" dedi.

Tezcan, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Tezcan, anayasa değişikliğine ilişkin olarak, halka gideceklerini belirterek, "Milletten, halktan Meclisin yaptığı yanlışı düzeltmesini isteyeceğiz. Meclis'teki hata halktan dönecek. Nasıl yanlış hesap Bağdat'tan dönerse, Meclisin yanlışı da halktan dönecek. Referandumda halkın buna 'hayır' diyeceğine inanıyoruz. Bizim milletimiz gerçekten demokrasiyle inanmış, bir kişinin bütün yetkileri elinde toplamasından rahatsız olacak ve bu konuda güç sarhoşluğunu affetmeyecek bir millettir. Güç sarhoşluğunun dönüşü zor maceralara ve mecralara sürükleneceğini anlatacağız. 81 ilin her yerine partideki milletvekillerini, siyasetçiler, partideki kadroları herkesi seferber edeceğiz. Bu kampanya sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kampanyası değil. Bu kampanya demokrasi isteyen herkesin kampanyası, bu kampanya tek adam rejimi istemeyen herkesin kampanyası, bu kampanya güç sarhoşluğu ile Türkiye'yi bir felakete sürüklenmesini önlemek isteyenlerin kampanyası. O yüzden eski, yeni milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partili veya bir başka siyasi partiden hangisi olursa olsun, siyasetten çekilmiş ama Türkiye için kaygı duyan herkesi harekete geçireceğiz. Türkiye bir kişinin aklıyla yönetebileceğinden büyüktür. Tek kişinin değil, ortak akılla yönetilen bir Türkiye istiyoruz" dedi.

Anayasa değişikliği sloganlarına ilişkin soruya Tezcan, "Terörsüz bir Türkiye için 'hayır' diyeceğiz. Bugüne kadar ne istediler de yapamadılar, bunun için 'hayır' diyeceğiz. Tek kişinin aklı değil, ortak akıl istiyoruz, talimat değil, danışma istiyoruz, bunun için 'hayır' dileceğiz. Zengin bir Türkiye, işsizliğin, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye istiyoruz, bunun için 'hayır' diyeceğiz. Türkiye'de bir kişinin, bir partinin başkanı, herkesin Cumhurbaşkanı olamaz, eğer senin hiç oy vermediğin, hiç arzu etmediğin partinin genel başkanını cumhurbaşkanı olarak görmek ister misin' diye soracağız" ifadelerini kullandı.

Erken seçimle ilgili soruya Tezcan, "Erken seçime hazırız. Eğer referandum geçmezse serken seçime gideceklerse buyursunlar, milletten bir tokat daha yerler. Geçip de erken seçime giderlerse, geçtikten sonra ne diye erken seçimle gidecekler? Biz erken seçim, milletin karar verdiği her yerde varız" şeklinde konuştu.

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