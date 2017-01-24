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AK Partili Mehmet Ali Şahin'den referandum açıklaması

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, anayasa değişikliği ile ilgili yapılacak referandum ile ilgili açıklamalarda bulundu

24 Ocak 2017 Salı, 18:43:35 Güncelleme: 19:18:11 DHA

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, cumhurbaşkanlığı hükümet modelini içeren anayasa değişikliği referandumunun Nisan ayı içinde yapılacağını söyledi.

Şahin, Karabük Valisi Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Gazetecilere açıklama yapan Şahin, Cumhurbaşkanlığı hükümet modelini içeren anayasa değişikliğinin parlamentodan geçtiğini hatırlatarak, "Henüz tarihi belli olmadı ama Nisan ayı içerisinde bu değişikliği referandum yoluyla halkımıza soracağız. Halkımızın bu konuda vereceği karar tabii ki herkesin saygı duyacağı ve kabulleneceği bir karardır" dedi.

Halkın cumhurbaşkanını seçme uygulamasından sonra anayasa değişikliğinin zaruret haline geldiğine vurgu yapan Şahin şöyle konuştu:

"Halktan oy alarak seçilen cumhurbaşkanı halka taahhütlerde bulunmuş, halkın sorunlarının çözümüyle ilgili bir takım vaatler ortaya koymuş olan bir cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla önüne gelen kararnameleri imzalamakla iktifa eden, yabancı büyükelçileri kabulle iktifa eden bir cumhurbaşkanı değildir artık cumhurbaşkanlığı makamı. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı makamının daha da güçlü hale getirilmesi ve diğer bazı ülkelerde olduğu gibi onlar başkanlık sistemi diyorlar, biz cumhurbaşkanlığı sistemi diyoruz, cumhurbaşkanlığı hükümet modeli diyoruz. Böyle bir modele Türkiye'nin geçme ihtiyacını biz uzun süredir zaten seslendiriyorduk. Nihayet MHP'nin de böyle bir modele destek vereceğini açıklamasından sonra teklif parlamentoya geldi ve parlamentodan da geçti. Artık karar milletindir. Son söz milletimize aittir. Referandum çalışmaları münasebetiyle daha yoğun bir çalışma gerçekleştireceğiz."

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