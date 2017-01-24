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Muğla'da ölüme terkedilen köpek kurtarıldı

Muğla'da ağaca zincirlenerek ölüme terkedilen av köpeği kurtarıldı

24 Ocak 2017 Salı, 18:59:09 Güncelleme: 19:01:22 DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir dere yatağındaki ağaca zincirlenmiş olarak uzun süre aç ve hareketsiz kaldığı için açlıktan ölmek üzereyken, müzik öğretmeni 33 yaşındaki Pınar Kurtoğlu tarafından bulunan Macar Vizsla cinsi av köpeği, kurtarıldı.

Kurtoğlu'nun veterinere götürdüğü köpeğin, iki ay sürmesi beklenen tedavisinin ardından sahiplendirileceği bildirildi.
Bodrum TED Koleji'nde müzik öğretmeni olan Pınar Kurtoğlu, geçen 22 Ocak'ta öğlen saatlerinde Ortakent-Yahşi Mahallesi kırsalında köpeği ile yürüyüşe çıktı.

Mahallenin ortasından geçerek, denize dökülen derenin kenarında yürüyüş yaparken köpeği bir koku alarak tepki verdi. Bunun üzerine dere yatağına bakan Kurtoğlu, ağaca zincirlenerek ölüme terkedilmiş bitkin halde bir köpek olduğunu görünce şoke oldu.

Açlıktan ölmek üzere olan ve uzun süre bağlı olduğu yerde hareketsiz şekilde oturup, yatmak zorunda kaldığı için kalçasında yaralar oluşan Macar Vizsla cinsi av köpeğini zincirini çözerek kurtaran Kurtoğlu, Terapi Veteriner Kliniği'ne götürdü. Zavallı hayvan, veteriner hekim Zeynel Yücel ve Mahmut Çelik tarafından tedaviye alındı.

Veteriner Zeynel Yücel, köpeğin kendilerine getirildiğinde çok kötü bir durumda olduğunu belirterek, "Uzun süre aç kalmış. Derin yaraları var. Açık yara tedavisine başladık. Beslenmesine önem verdik. Büyük bir travma yaşamış. Ancak, çok zeki bir hayvan. En az iki ay misafirimiz olarak burada tedavi görecek. Daha sonra ise kendisini sahiplendireceğiz. Bu tür hayvanlar sahipsiz olmaz. Macar Vizsla cinsi, beş yaşında, erkek, iyi bir cins av köpeğine niye böyle bir şey yaptılar anlam veremedik" dedi.

Köpeği kurtaran Pınar Kurtoğlu ise "Bunu yapan insan olamaz. Bu hayvanı bu hale gelene kadar nasıl olur da kimse göremez ya da gereken müdahaleyi yapmaz? Bu bir insanlık ayıbıdır. İlk bulduğumuzda verdiğimiz mamayı ağlaya ağlaya yedi. Yaşadıklarına rağmen gözlerinin içi hala gülen bir hayvan. Birkaç gün daha bulunmasa belki de ölecekti. Tedavisinin ardından sahiplenen olmazsa belki de ben bakımını üstleneceğim" diye konuştu.

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