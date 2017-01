Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göreve geldiğimizde para yoktu ama akıl vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Mozambik iş forumunda açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Türkiye, Mozambik'in yanında yer almaya hazırdır. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle bunu söylüyorum. Afrika'nın geçmişte neler çektiğini iyi biliyoruz. Afrika'yı nasıl sömürdüklerini, kimlerin sömürdüklerini de iyi biliriz. İşadamlarımız Mozambik'li dostlarıyla turizm, tarım ve enerji alanlarında somut işbirliği imkanlarını ele aldılar. Enerji ve inşaat alanında faaliyet gösteren firmalarımızın buradaki çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bu firmalarımızın Mozambik'teki doğalgaz ve enerji santralleri projelerinde ana veya alt yüklenici olarak daha etkin hale gelmenin yollarını aradıklarını biliyorum"

"Altyapıda Türkiye dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesidir. Üst yapıda keza öyle. Planlı bir yapılanma olsun diye, şehirleşmeyi modern bir şekilde gerçekleştirelim diye yaptık. Mozambik'te bunu niye yapmayalım? Aynı şeyi, Mozambikli girişimcilerle el ele vermek suretiyle burada da yaparız. Mozambikli dostlarımız da bu modern konutlarda yaşama imkanını bulacaklardır. Bunlar kalite noktasında üst gelir grubundan orta ve alt gelir gruplarına hitap edecek şekilde yapılmış konutlardır. Göreve geldiğim zamana kadar Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 km'ydi. Fakat 14 senede buna 18 bin km bölünmüş yol ilave ettik. Bu ne demektir? Bu trafik kazalarının minimize edilmesidir. Bu akaryakıtta düşüş demektir. Bu çok daha kısa zamanda hedefe ulaşmaktır. Vakit, nakittir. Vakti, nakte dönüştürme olayıdır. İşte bunu gerçekleştirdik"

"YAPIYORUZ, OLMAZ DİYE BİR ŞEY YOK"

"Tabi bununla kalmadık. Göreve geldiğimizde 25 havalimanı vardı şu an 55 oldu. Hava taşımacılığında varacağınız yere ulaşıyorsunuz. Mozambikli dostlar, Mozambik'te bunlar olmaz diye bir şey yok. Rahatlıkla olur. Kısa süre içerisinde İstanbul boğazının altından bir tane Marmaray sistemini geçirdik, şu ana kadar yaklaşık 150 milyon insan geçti. Fazlası var azı yok. Geçenlerde ikinci bir tüneli açtık. Çift katlı, oradan da otomobiller geçiyor. Ve şu anda denizin altından bu iki geçişle İstanbul ulaşımını rahatlattık. Bir de boğazın üzerinden üçüncü bir geçiş yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Dünyanın ilk üçü içerisindeki geçişlerden bir tanesi oldu. Bunun üzerinden raylı sistem geçireceğiz. Aynı şekilde körfezde yine bir köprü bitirdik. Bunlar hızla devam ediyor. Müteahhit firmalar Türk. Yapıyoruz, olmaz diye bir şey yok"

"MOZAMBİK KARANLIKTAN AYDINLIĞA KAVUŞUR"

"Mozambik'te enerji sıkıntısı var. Yüzde 80 enerji. Açık büyük. Bu enerji açığı ancak hidroelektrik sistemle çözülebilir. Su var, kömür bol termik santrallerle çözülür. Enerji bol, güneş sistemiyle. Rüzgar keza öyle. Bütün bunların yanında doğalgazı var. Doğalgaz çevrim santralleriyle de enerji üretimi yapılarak Mozambik karanlıktan aydınlığa kavuşur ve çıkar. Bunlar fazla da zaman almaz. Her şey cebinizdeki parayla olmaz. Para olmadan iş nasıl başarılır aslolan budur. Biz göreve geldiğimizde para yoktu ama akıl vardı."

"MOZAMBİK-TÜRKİYE EL ELE VERECEĞİZ"

"Sene 2002, sene 2017 geldiğimiz noktada 5 katlamış vaziyetteyiz. He bazen sıkıntılar oluyor. Bunları çok gördük aştık ve aşacağız. Elinizdeki imkanlar bunu aşmaya müsait. Ben inanıyorum ki bu konuyla ilgili olarak aşılacaktır. Türkiye olarak ne görev düşüyorsa bunu yapmaya hazırız. Mozambik-Türkiye el ele vereceğiz bunları başaracağız. Dost ülke Mozambik makamlarının bu konuda Türk işadamlarıyla el ele vermesi, Mozambik'in sıçramasını getirecektir. İkili ticaret hacmimiz 2016 yılı itibariyle 115 milyon dolar civarında. İlk hedef bunu 250 milyon dolara çıkarın. Ardından 500 milyon dolara çıkarın, yetmez 1 milyar dolara çıkarın"

"SAĞLIKTA SORUNUMUZ BİTMİŞTİR"

"Resmi pasaportlar için vizeler kaldırıldı. Özellikle işadamlarımızın seyahatlarini kolaylaştıracak tedbirlerin alınması için çalışmaları yapmalıyız. Türkiye özellikle inşaat sektöründe başarısının yanında bugün Türkiye'nin bitirdiği projeler takdire şayandır. Türkiye Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan konumu ile ekonomi alanında başarı hikayesi yazdı. Ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa her alanda dev projeleri hayata geçiriyoruz. Mozambikli, Türk işadamlarına sesleniyorum. Sağlıkta devrim yapalım. Örneğin Türkiye'de bizim sağlıkta sorunumuz bitmiştir. Dev şehir hastaneleri yapıyoruz. Ve bu hastanelerle hasta kapıdan içeri girdiği andan itibaren her şey orada bitiyor. Sedye üzerinde taşıma diye bir şey yok. Her şey hastane içerisinde. Bunları 500 bin metrekarelik açık alandan 1 milyon 250 bin metrekarelik açık alanlara hastaneleri yapmaya başladık"

"BİZE BÜYÜKÇE BİR ARAZİ TAHSİS EDERSENİZ..."

"Yıllık 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın bir numaralı havalimanını inşallah 2018'in ilk çeyreğinde açıyoruz. Nerelerden nerelere geldik. Filomuzdaki uçak sayısı 350. Eskiden uçakla gitmek gezmek Türk vatandaşı için lüksün üzerindeydi. Yatarak havada geçen uçakları seyrederdik. Ama artık bunlar geçti. Bunları aştık. Şimdi çok daha farklı bir şekilde öğrendiklerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Bölgemizdeki birçok ülkeyle projeler geliştiriyoruz. Bu bağlamda şirketlerimizin Mozambik'in altyapı gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bize büyükçe bir arazi tahsis ederseniz, hele hele bu arazi 10 20 dönüm gibi olursa buraya büyükelçilik binası inşaa ederiz. Buraya gelip gidecek müteahhitlerimizin uğrak yeri olur. TİKA'nın vermiş olduğu hizmetler eğitimden sağlığa turizme her alanda çok farklı."

"107 MİLYON NÜFUSLA ÇOK ŞEYLER YAPARIZ"

"Mozambikli gençleri bizlere gönderirseniz Türkiye'de lisans, lisansüstü eğitim görmelerine yardımcı oluruz. Bu konuda diyanet vakfımızın, yükseköğrenim kurumumuzun destekleri var. Bütün bu öğrenciler başarılı bir netice aldıktan sonra ülkelerine döndüklerinde burada faydalı hizmetler vereceklerdir. Ve 80 milyon nüfusa sahibiz. 27 milyon nüfusa da sizler sahipsiniz. 107 milyon nüfusla bizler beraber çok şeyler yaparız. Mozambikli kardeşlerimi şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Kendilerini işadamlarıyla birlikte Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum"