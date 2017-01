Bürokratın yakın ilgisine gazi yakınından anlamlı hareket

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminde ülkeyi canları pahasına savunan vatandaşlar ile kendileriyle yakından ilgilenen TKHK Başkan Yardımcısı Dr. Abdülvahit Sözüer arasındaki diyalog tüm bürokratlara örnek olacak cinsten. Abdülvahit Sözüer’in ilk günden itibaren yakından ilgilendiği gazi yakınının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine takdim edilen hediyeyi, Sözüer’e vermek istemesi halk ile bürokrasinin sıcak diyaloguna anlamlı bir örnek oluşturdu.

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması mensuplarının askeri hiyerarşi dışında gerçekleştirdiği darbe teşebbüsü, Türk halkının destansı mücadelesiyle son bulmuştu. Bu mücadelede 248 vatandaşımız şehit olmuş, 2194 vatandaşımız ise yaralanmıştı.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yaralanan ve hastanelerde yatan vatandaşların sadece tedavileri değil, kişisel ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilendi. Yaralıları hastanelerde ziyaret eden Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı, Dr. Abdulvahit Sözüer, o dönemde yaralıların tedavi dışındaki kişisel bakım ihtiyaçlarıyla da ilgilenmiş ve ihtiyaçlara göre hazırlanan paketlerin tüm Türkiye’deki hastanelerde dağıtımına öncülük etmişti. Yaralıların istek ve ihtiyaçları kapsamında hazırlanan paketler kişilerin kendilerine özel hazırlanıyor ve ihtiyaçlar sürekli olarak takip ediliyordu.

TELEFON NUMARASINI PAYLAŞARAK 7/24 İLGİLENME SÖZÜ VERDİ

27 Temmuz günü şehit yakınları ile gazi ve yakınları onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen davette, Gazi Yavuz Kaya’nın kardeşi Rıdvan Kaya da bulunuyordu. Gazi yakının bazı ihtiyaçları ile ilgilenilmesi talimatı Başkan Yardımcısı Sözüer’e iletilince Sözüer, kişisel cep telefonunu aileye vererek kendilerinin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenme sözü verdi. Sonrasında ise ailenin ihtiyaçları bizzat Sözüer tarafından çözüme kavuşturuldu.

“BU DURUŞ TÜNM YÖNETİCİLERİMİZE ÖRNEK OLMALIDIR"

Gazi ailesi ve Sözüer arasında o günden beri gelişen diyalog anlamlı bir hediye ile taçlandı. Aile, Cumhurbaşkanı tarafından kendilerine takdim edilen hediyeyi özenle saklayarak Kurum Başkan Yardımcısı Sözüer’e vermek istedi.

Sözüer’i makamında ziyaret eden Rıdvan Kaya, “Abdülvahit Bey maddi sıkıntılar yaşadığım bir dönemde bana ulaştı. Maddi ve manevi her konuda bana büyük destek verdi. Allah razı olsun şu anki çalıştığım işe girmemde de çok yardımcı oldu. İlk konuşmamızda bana kendini tanıttı ve makamların gelip geçici olduğunu, her zaman arayabileceğimi, makamda ya da değil elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Devletimizin üst bir yöneticisinin makamını bir kenara bırakarak gösterdiği samimi duruşu beni çok mutlu etti. Bu duruş tüm yöneticilerimize örnek olmalıdır.” dedi ve hediyeyi takdim etti.

“ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA OLDUK"

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşanmasından ardından Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun yoğun mesai harcayarak gece gündüz demeden çalıştığını anlatan Sözüer, yaralı vatandaşların tedavileri için başta Kurum Başkanı Prof. Dr. Alper Cihan ve tüm başkanların yaralı ve yakınlarıyla bizzat ilgilendiğini söyledi.

Kurum Başkan Yardımcısı Sözüer, o geceden itibaren tüm şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

“15 Temmuz gecesi destan yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmadık, her zaman yanlarında olduk ve onları unutturmayacağız. Şehit ve gazilerimize olan sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Halkımız bütün şer odaklarına karşı mücadele etti. Bundan sonra da etmeye devam edecektir. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla alanlara çıkanların, gözlerini kırpmadan ölüme yürümeleri her türlü takdirin üzerindedir. Hainlerin, ihanet şebekelerinin, terör şebekelerinin her zaman karşısında olacağız. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize ve şehit ailelerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.