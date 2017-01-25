CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı ile Teke Tek programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu, referandum süreci ve ülke gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Referandumdan 'hayır' çıkacağına inandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, anayasa değişimine karşı olmadıklarını ancak bu teklifin inanç açısından da demokrasi açısından da doğru olmadığını dile getirdi.

İşte Kılılçdaroğlu'nun açıklamaları;

"Biz anayasa değişikliğine karşı değiliz. Karşı olmadığımızı TBMM Başkanı'na yazdığımız mektupla açıkladık. Güçlü bir parlamenter rejim istiyoruz. Siyasi partiler yasası, seçim yasası, anayasada köklü değişiklikler istiyoruz. Bunları biz yazıyla bildirdik. Siz illa başkanlık istiyoruz diyorsanız buna karşı olduğumuzu söyledik. Biz geleneklerimize bağlıyız. 140 yıllık bir gelenek var neden ve hangi gerekçeyle değiştirelim? Parlamenter sistemin 12 Eylül'den sonra bozulduğunu biliyoruz. Bunu yapanın darbeciler olduğunu da biliyoruz. Hep beraber gelin darbe hukukundan arındıralım diye defalarca söyledik. Neyi istiyorsunuz dediler. Onu da yazdık. Onu da bildirdik. Yüzde 10 seçim barajı. Milli iradenin parlamentoya yansıması gerekiyor mu? Gerekiyor. Yüzde 1 oy alan partinin başkanı da gelsin ne olacak?"

"MASAYI KENDİLERİ KALDIRDILAR"

"Millet kendi vekilini seçmiyor birbirimizi kandırmayalım. Sadece ön seçim yapan biziz. Lider oturuyor, arkadaşlarını topluyor milletvekili listesini yazıyor millete oy vereceksin diyor. Kim getirdi bunu? Darbeciler. Kim karşı çıkıyor? Biz. Pek çok ülkede örneği var onları getirelim dedik evet demediler. Ayrıca biz hak ve özgürlüklerin daha da güçlenmesini istiyoruz. Güçler ayrılığı arasında ihtilaf çıktığı zaman bunu kim çözecek? En somut örneği cumhurbaşkanının tarafsızlığı. Meydan meydan gezdi. Bir parti lehine konuşamazdı. YSK'ya bildirdik. Seçime müdahale ediyor diye. YSK da benim işim değil dedi. Başka bir organa başvurduk o da benim işim değil dedi. E kimin işi bu? Bütün bunları teklif ettik kabul edilmedi. Masayı kendileri kaldırdı. Çekildik ya da vazgeçtik değil."

"İNANÇ AÇISINDAN DA DEMOKRATİK AÇIDAN DA DOĞRU DEĞİL"

"Ben sayın Bahçeli ile yaptığım görüşmede anayasa değişikliğinin Türkiye için hangi felaketlere yol açacağını ifade ettim. Güçler ayrılığı ortadan kalkıyor. Türkçe söylemek gerekirse camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girecek. Çok tehlikeli. Türkiye böyle giderse çok daha derin bir yarılmanın içine girecek. Hiç kimsenin mal ve can güvenliği kalmayacak. Bir kişi istediğini yapabilecek. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Genelkurmay Başkanı, Meclis Başkanı olacak. Bunlar doğru değil. Bir kişiye bu kadar yük verilmez. İnanç açısından da doğru değil, demokratik açıdan da doğru değil. İslamiyet'te istişare vardır. Burada öyle bir şey yok. Her şeye tek başına karar verecek. Böyle bir pozisyonu var. Dolayısıyla Türkiye'yi tam bir felakete sürükleyecek."

"KİŞİYE ENDEKSLİ DÜZENLEME TÜRKİYE'Yİ FELAKETE GÖTÜRÜR"

"Bu tartışmayı mevcut cumhurbaşkanı bağlamında yapmıyorum. Sanki Erdoğan bağlamında yapılıyormuş gibi algılanıyor ve yansıtılıyor. Bundan sonraki yıllarda da devam edecek bir süreç. Dolayısıyla bütün yetkileri bir kişiye verdiğiniz zaman ileride Türkiye ne olacak? Basiretsiz bir kişi geldi ve seçtiğimiz kişi öldü ne olacak? Yardımcısı seçimle gelen birisi değil. Seçimle gelmeyen birisinin Türkiye'yi yönetmesi ne demektir? Türkiye'nin demokrasiden tamamen uzaklaşmak demektir. Bunlar tartışıldı mı? Hayır. Parlamentoda görüşmeler yapılırken kamuoyuna yeteri kadar yansıdı mı? hayır. Anayasayı değiştiriyoruz. Bir kanun değiştirsek 3 gün sonra değişebilir. Anayasanın değişmesi kolay değildir. Hele bu kabul edildikten sonra değişmesi çok daha zor. Dolayısıyla kişiye endeksli düzenleme Türkiye'yi felakete götürür. Fiili durum var anayasal koşullara uygun hale getirelim diyorlar. Fiili durum nedir? Anayasaya aykırı bir uygulamadır. Bir siyaset adamı hukuka uyar, anayasaya uyar, sadakat üzerine yemin ettik hep beraber. Anayasaya uymadı diye, uymayanın kurallarına göre yeni anayasa yapalım ve ona uyduralım. E olmaz. Anayasalar bakidir"

"KİMSE KUSURA BAKMASIN KIVRAK DEĞİLİZ"

"Devletin bekası söz konusudur. Nasıl bunu yapıyorsunuz? Erdoğan'a göre yapılmıyor. Hepimiz faniyiz. Bugün buradayız yarın yokuz. Bir kişiye göre anayasa yapıp kalıcı hale getiriseniz felaket olur. Başkanlık sistemine karşı çıktığımızı, getirdikleri model ABD'deki gibi değil zaten. En zayıf halka başkan orada. Büyükelçi bile tayin edemez. Farklı bir yöntem getiriyorsunuz. İlk anayasa uzlaşma komisyonu toplandığında parlamenter demokratik sistemin güçlenmesi gerektiğini üç siyasi parti de söyledi. Tek karşı çıkan AKP'ydi. MHP'nin de görüşü öyleydi. O da demokratik parlamenter sistem istiyordu. Bahçeli'nin yaptığı konuşmalar var. Meclis Başkanı'na da yazdık. Her türlü katkıyı veririz zaten 60 madde üzerinde uzlaşı var gerekirse büyütebiliriz. 4 parti bir araya gelmiş 60 madde üzerinde uzlaşmış. Bunu da söyledik. Ama fiili durumu, yani başkanlık sistemini getirelim anayasayı buna uyduralım dedikten sonra kimse kusura bakmasın kıvrak değiliz. Bunlar darbenin üvey çocukları"

"BASIN HÜR MÜ? HAYIR"

"Seçim barajı olduğu gibi duruyor. Düşünceyi açıklama özgürlüğü önündeki engeller olduğu gibi duruyor. Sayın Davutoğlu'na da söylemiştim. Anayasa diyor ki; basın hürdür sansür edilemez. Yeni anayasa yapsak ne yazacağız? Aynı şeyi. Peki basın hür mü? Hayır. Neye göre değil? Darbe döneminde çıkan yasalara göre. Onu değiştirmeliyiz. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri. Şimdi böyle mi? İki kişi yan yana bile yürüyemiyor. Biz demokrasiyi savunuyoruz hiç ayrım yapmadan. Siyasi görüşler kimlikler farklı olabilir. Hepimiz aynı şeyi düşünmek zorunda değiliz. Ama biz diğer partilerden ayrılıyoruz. Katıksız saf dürüst namuslu şekilde demokrasiyi savunuyoruz."

"EGEMENLİĞİ MİLLETTEN ALIP SARAYA VERİYORUZ"

"Bir partinin mutfağında anayasa hazırlanır mı? Öbür parti buna koşulsuz destek veriyorum der mi? Demez. İlk anayasa kuruluş anayasasıdır. O anayasa çok önemlidir. Birinci maddesi 'Egemenlik milletindir' der. Düne kadar saraydaydı. Tek parti vardı dolayısıyla ikinci bir parti yoktu oturuldu anayasa yazıldı egemenlik millete verildi. Burada egemenliği milltten alıp saraya veriyoruz. Başa döndük. Parlamento var ne yapacak? Üstelik sayıyı 550 yetmiyor 600'e çıkaracak. Hangi yasaları çıkaracak? Yasaları çıkaracak olan cumhurbaşkanlığı kararname ile. Şimdi salt çoğunluğa gerek yok. Parlamentonun yetkisini kanun yapma yetkisi parlamentoya aittir. Rejim ne olursa olsun. Kanun yapma tekeli vardır. Siz bu tekeli veriyorsunuz. Ayrıca sayın cumhurbaşkanına Meclis'i feshetme yetkisi veriyorsunuz. 82'de, 71'de olanlar da darbe sonrasıydı. O anayasaların düzeltilmesi gerektiğini söyledik zaten. Karşı çıkmadık. Nasıl olması gerektiğini de söyledik."

"DÜNYANIN HER TARAFINDA BÖYLEDİR"

"Demokrasini olmazsa olması uzlaşmadır. Dayatma kültürünün olduğu yerde demokrasi yoktur. Siz bunu kabul edeceksiniz diyorlar. Bir siyasal partinin bir kişiye teslim edilmesi demek bu. 27 buçuk yılımı bürokraside harcadım. Bir kanun tasarısı bürokraside hazırlanır. Dünyanın her tarafında böyledir. Çünkü bürokrasi yasal değişiklikte diğer yasaların nasıl etkilenip etkilenmediğine bakarlar, uzun çalışma yaparlar belli bir olgunluğa ulaştırıp siyasete teslim ederler. Kanun tasarılarının arkasında bürokratik emek vardır. Siyasetçiler getirdiler çıkardılar değil."

"KİMSE MİLLİ İRADEYİ FESH EDEMEZ"

"Eğitim sistemi allak bullak olduysa 4+4+4 yüzünden. 5 milletvekili kanun teklifi verdi hiçbirisi eğitimci değildi. Ama eğitim sistemi allak bullak edildi. Bu teklif toplumda ciddi bir travma yaratıyor. Çünkü teknik altyapısı oluşturulmadığı için. Gazi Mustafa Kemal Atatürk en güçlü dönemindedir. Parlamentoya gelir anayasal düzenleme TBMM'yi feshi yetkisini verelim derler. 2 genç milletvekili çıkar hayır sizi çok seviyoruz ama kimse milli iradeyi fesh edemez der. Biz buraya milletin oylarıyla geldik derler ve o yetki verilmez. Şimdi biz o yetkiyi bu anayasa değişikliği ile veriyoruz. Yüzde 51'le seçilen cumhurbaşkanı yüzde 100'lük iradeyi fesh ediyor. Kaldı ki istediği kanun parlamentodan geçmezse ne olur? Sabah der ki parlamentoyu fesh ettim der. Başkanlık niye gitsin? Seçime gidecek"

"MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEK DEMEKTİR"

"Sistemin kendisi sakat. CHP'li de başkan olsa ona da karşı çıkarız. Bu sistem doğru bir sistem değil. Bütün yetkiler bir kişiye verilemez. Kendisi partinin genel başkanı olacak. Gelecek parlamentoya ben tarafsız davranacağıma dair yemin ediyorum. Bir partinin genel başkanı tarafsız olabilir mi? Nasıl yemin edecek? Bu milletin aklıyla alay etmek demektir, yazık günahtır. Biz tarafsızlık üzerine yemin içmeyiz. Hiçbir siyasi partinin genel başkanı tarafsızım diyemez. O zaman nasıl oluyor da gelip yemin edecek? Bir partinin gelen başkanı anayasa mahkemesinin 15 üyesinin 12'sini atayabilecek. Nasıl oluyor bu? Bana dünyada bir örnek gösterin"

"TÜRKİYE'DE HANGİ SORUNUN ÇÖZECEK BU?"

"Oralarda ahlak var, hukuk var, insan hakları var, gerçek anlamda adalet var. Adalet mülkün temelidir. Biz adaleti tamamen bitiriyoruz. Benim tayin ettiğim adamlar beni yargılayacak. Böyle bir adalet olur mu? Siz anayasa değişikliği diye toplumun önüne getiriyorsunuz. Bununla ne olacak? Türkiye'de hangi sorunu çözecek bu? Anayasa değişikliği gerçekleşinceye kadar terörün arkasında biz varız itirafıdır. Tek başına iktidar değil mi bunlar? MİT bunlara bağlı değil mi? Genelkurmay bunlara bağlı değil mi? Biz bu filmi çok gördük. 1 Kasım öncesinde gördük. Patlayan bombaları gördük. 12 Mart 1971 darbe öncesi gördük, 12 Eylül darbe öncesi gördük. Terör tırmandı geldiler iktidara. 7 Haziran'dan sonra malını canını unuttu gidip oy verdiler. 15 yıldır tek başına iktidardalar. Koalisyon olsa engel oldular deriz. 2 soruyu hep sordum. 15 yıldır tek başına iktidarsınız arzu edip de çıkaramadığınız kanun var mı? Yok. 15 yıldır iktidarsınız ve bütün bakanlar size ait almak isteyip alamadığınız karar var mı? Anayasa değişikliği ile terör duracak mı? Nasıl duracak? Terör örgütleri vazgeçecek yani"

"NUMAN BEY BAZEN VİCDANININ SESİNİ DİNLİYOR"

"PKK'ya en ciddi desteği veren AK Parti'dir. Suç duyurusunda bulunduk. Hiçbir savcı cesaret edip dava açamıyor. Şehir içinde bomba da yerleştiriyordu, kontrol de yapıyorlardı. Türkiye'nin bildiği gerçekler bunlar. Bütün bunların hepsi hangi terörü bitiririm diye yapıldı? En baştan barış süreci de sakat dedik. Bu yol yol değildir demiştik. Söz söylediğimiz zaman geride kalıcı bir şey olmuyor. Mektupla belgeliyoruz ki biz duymadık demesinler. Bizzat kendim götürdüm verdim. Suriye için de aynı şeyi söyledim. Numan bey bazen vicdanının sesini dinliyor. Suriye baştan yanlıştı dedi. Bizim söylediklerimizi itiraf etti. Terörü tırmandırarak referandumda anayasaya evet demenin yollarını arıyorlar. 1 Kasım seçimlerinde olduğu gibi. Ankara'da 103 kişi hayatını kaybetti. Önlemler de alınmıştı. Kimdi iktidar? Kim izin verdi bunlara? O kişiler polisin kayıtlarında vardı. Polisi serbest bıraksınlar bütün suçluları yakalarlar. Müdahale etmesinler. Ankara garında önlem alınmadı. Toplanma yeriydi. Kendileri de garda önlem almadıklarını söylediler"

"15 YILDA DEVLET OLDULAR"

"Suruç'ta önlem alınmadı. Neden? Medyanın yüzde 90'ı iktidarın elinde. Sorun medya sahiplerinin medya dışında başka işlerle ilgilenmiş olmalarıdır. Sorun oradan kaynaklanıyor zaten. Medya dışındaki işleri var dolayısıyla hükümetin baskısı altında yılıyorlar. Gerçekleri yazamıyorlar. Belgeleri yazamıyorlar. Bu bizim demokrasimiz için kayıp. Ortada parti devleti ile karşı karşıyayız. Valisi, hakimi, polisi, jandarması. Bunu çok samimi olarak söylüyorum. Bunu gayet iyi biliyoruz. Çünkü bizim her halükarda belli katmanlarla temaslarımız var ve bunları biliyoruz. Siyasi parti devleti yönetmeye gelir. 15 yılda devlet oldular. Anayasal kurallara uyması lazım değil mi? Uymam diyor cumhurbaşkanı"

"REFERANDUMDA VATANDAŞLARDAN İSTEDİĞİMİZ ŞEY ŞUDUR..."

"Bahçeli düne kadar başkanlığa da onay vermiyordu. İlk 4 madde değiştirmeyiz diyordu yarın değiştirebilir. Sadece AK Parti anayasa komisyonu üyesi demedi. Cumhurbaşkanı'nın danışmanları defalarca ilk 4 maddeyi değiştirmek hedefimiz dediler. Belki bayrakla, başkent Ankara'yla sorunları var. Demokraside geldiğimiz bu nokta nedir? Hukukta, insan haklarında geldiğimiz nokta nedir? İlk 4 maddeyi kaldıracağız demek Mehmet Akif Ersoy'u tanımıyoruz demektir. İlk 4 madde bizim istiklal marşımızdır. Meclis kürsüsünden bunu söylüyorlar. Biz itiraz ediyoruz kürsüye geliyor yine aynı şeyleri söylüyor. Yarın göreceksiniz. Bunu kendileri de başlangıç diyorlar. Yarın tekrar Bahçeli'yi ikna edecekler fiili durum öyle değil bu, gelin değiştirelim diyecekler. Referandumda vatandaşlarımdan istediğim ister sağcı, solcu, liberal, dindar, milliyetçi olsun düşünerek sandığa gitmemiz lazım."

"ABD'deki devletin yapısını kastettim. Hakim kimsenin önünde ayağa kalkmaz. Siyasetçi yolsuzluk yaptığında görevinden istifa eder. Siyasi parti diğer siyasi partinin telefonlarını dinleyince istifa ederler. Bizde bunları yapanlar ne oldu? Ahlaktan bunu kastediyorum. Siyasi ahlak vardır. Söz vermiştik iktidar olursak ilk yapacağımız iş siyasi ahlak yasasını çıkarmak diye. Buna ihtiyacımız var. Biz hep doğruları söyledik. İnandığımız yol ve yöntem budur. Mesela Japonya. 4 saat sular akmadığı için istifa ediyorlar. Bizde bırakın 4 saati, 15 hafta 10 hafta sular akmadı. Kimsenin istifa ettiğini duyduk mu? Grev vardı işçiler çöp toplamıyordu."

"70 İLDEN IŞİD'E MİLİTAN KATILDI"

"Ülkesini seven, demokrasiyi savunan hangi görüşten olursa olsun 'Hayır' demeye davet ediyoruz. Tarihimizde böyle bir düzenleme yok. Mete Han'dan bu yana böyle bir şey yok. Bir kişiye özgü olarak kalıcı hale getirilmek istenen düzenleme. Türkiye bölünebilir, iç çatışma çıkabilir. Binali Yıldırım 'başkanlık gelmezse Türkiye bölünür' dedi. 15 yıldır yönetiyorsunuz niye bu noktaya geldik? Bu sorunun cevabı verildi mi? Ortadoğu'yu bu hale kim getirdi? Suriye'nin iç işlerine karışmayın dedik. Defalarca söyledim. Bütün terör örgütleri buraya gelecektir dedim. IŞİD'e bunlar destek verdi. Önce IŞİD'e destek verdiler. 70 ilden IŞİD'e militan katıldı. Bir ilden IŞİD'e militan gidiyorsa taban tutmuş demektir. Buralarda tedaviler edildi. El Nusra'ya silah gönderdiler. Böyle bir tablo olabilir mi? Başka ülke bizim ülkede terör örgütüne silah verince kızmıyor muyuz? Aynı şeyi biz yapıyoruz. Şimdi paşa paşa gidip Esad'la aynı masaya oturdular. Adama sormazlar mı Türkiye'de sadece 3 milyon kişi var"

'20 MİLYON DOLARA İTİBARIMIZI SATTILAR'

"Ortadoğu'nun oyun kurucusu bizdik diyorlardı. Size oyun kuruyorlar. Mavi Marmara'da 20 milyon dolara Türkiye'nin itibarını sattılar. Bizimkiler vakıf adresi verdiler para oraya gitti. Davadan tek taraflı vazgeçtik. Kendi haklarımızdan vazgeçtik. Gazze'ye herkes gidecekti. Adamlar hayır dediler."

"KİMSENİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ OLMAYACAK"

"Kör topal da olsa demokrasimiz var. Bu ülke demorkasiden vazgeçmemiştir. Sağcısı, solcusu neyse insanlarımız bir arada pek ala barış içinde yaşayabiliyoruz. Hepimiz bir şekilde kendi aramızda farklı düşünsek de bir araya geliyoruz. Demokrasiden vazgeçince kimsenin can ve mal güvenliği olmayacak. Şu anda hükümet herkesin mal varlığına el koyabilir, hepsini yapabilir. Bu doğru mu? Yabancı sermaye niye gelsin? İngilizler Bodrum'da ve diğer yerlerdeki Datça'daki evlerini satıyorlar. Türkiye'yi terk ediyorlar. Herkes dışarıya kaçıyor. Yetişen gerçekten ufuk açan yeni insanlarımız bilim insanlarımız yurtdışına gidiyorlar. Sanatçılar Türkiye'de yaşamak istemiyorlar"

"TOPLUM İÇ ÇATIŞMAYA KOŞAR ADIM GİDİYOR"

"Önceden siyasi parti liderleri televizyonlarda tartışırlardı. Son 15 yıldır bu bitti. Niçin bitiyor? Oturup tartışmak varken uygarca. Vatandaş da kimin doğru söyleyip söylemediğini öğrenecek. Birbirimizi dinlemek zorundayız. Bu memleket bizim memleketimiz. Beni sevmeyenler olabilir. Herkes sevmek zorunda değil. Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil. Ama benim düşüncelerimi benimsemeyen insana saygı duymam gerekiyor. Ama oturup uygarca konuşabilmeliyiz. 15 yılda Türkiye devasa bir ayrışma noktasına geldi. Toplum iç çatışmaya koşar adım gidiyor. Neden bu kadar silahlanma oluyor?"

"ESAD REJİMİNİ SAVUNMADIK"

"Libya'da da, İran'da da cumhuriyet vardı. Bizim rejimimizle onlarınki aynı mı? Suriye anayasasını kopyaladık getirdik. Bu teklifle tıpa tıp benzer olduğunu ortaya koyduk. Hem Esad'a karşıyız diyip o rejimi getiriyorsunuz. Biz hiçbir zaman Esad rejimini savunmadık. Biz sadece ve sadece başka bir ülkenin iç işlerine müdahale etmeyi doğru bulmadık. Hep bunu söyledik. Suriye'de demokratik haklar ihlal ediliyorsa BM'de çıkın konuşun. BM Güvenlik Konseyi uluslararası hukuka uygun müdahale ederseniz sorun yok. Siz gizli kapaklı silah gönderirseniz yakışmaz. Bizim söylediğimiz bu. Türkiye üzerinden bütün cihatçı grupları Suriye'ye göndermek doğru değil. Niye şimdi ABD'ye düşmanlar? Bir devleti yönetenler 3 adım sonrasını göremiyorsa o devleti felakete sürüklerler. Bunların geldiği nokta da o. Bir ülkedeki başkanın değişimini umut ya da umutsuzluk olarak görebilir misiniz? Siz ülkenizi yönetemiyorsunuz demektir. Trump ne yapacak umut bağladılar"

"ESAD'IN 2 TANE KOLTUK DEĞNEĞİ KALDI DİYEN BEN DEĞİLDİM"

"Suriye hava sahasının ne kadar güçlü olduğunu bilmezseniz Türkiye'yi dış politikada batağa sürüklersiniz. Bu yüzden bataklığa saplandık. Türkiye'yi oradan çıkarmanın yolu Esad'ı kabul etmekti. Ettiler. Bunun liderlikle falan alakası yok. Çıkıp da Esad 2 tane koltuk değneği kaldı 15 gün sonra gidecek diyen ben değildim, Davutoğlu da değildi. O söylüyordu. Davutoğlu Başbakan olmadan adım bile atmazdı. Oturacak tek başına dış politika mı belirleyecekti Davutoğlu? Diğer bakanlıkları yok mu saydılar? Devlette liyakat sistemini ortadan kaldırırsanız çöker. Devlet çökmüş durumda. Türkiye gerçek anlamda devleti koruyabilseydi bu tablolar olmazdı zaten"

"DEVLETİ ZOR AYAĞA KALDIRIRSINIZ DEDİM"

"Saray'a gidince 'liyakatı bozduğunuzda devleti zor ayağa kaldırırsınız' dedim. Ben bürokrasideyken Başbakan'la tartışırdım. Doğruları yanlışları söylerdim. Kimse de itiraz etmedi. Bürokrat olarak artıyı eksiyi söyleriz siyasetçi kararını verir. Siyasetçi ilerde hataya düştüğünde 'beni neden uyarmadın?' diyemez. Devlet emekliye maaş vermem diyemez zaten. Emeklilik yaşını 65'e çekmelerine rağmen."

"AKILCI POLİTİKALAR ÜRETMEK LAZIM"

"Hayır denirse referandumda değişen bir şey olmaz. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve parlamento yerinde kalır. Geçmişte nasıl gidiyorsa benzer şekilde yolumuza devam ederiz. Terör konusunda ciddi bir mücadele olursa devletin güvenlik güçlerinin önlerindeki engeller kaldırılırsa akılcı bir politikayla terör bitirilebilir. Akılcı politikalar üretmek lazım. Muhalefet oalrak desteği vermeye hazırız. Burada Ortadoğu'da IŞİD konusunda El Nusra konusunda Türkiye'nin arasına çok net mesafe koyması lazım. İçeride de bu konuda mücadele lazım. Bunların internet siteleri yerleri yurtları dernekleri vardı. Bütün bunların hepsi biliniyor. İzleniyor da. En son Beşiktaş'taki saldırıda canlı bombanın minibüste çekilmiş fotoğrafını Başbakan'a gösterdim. Demek ki izleniyordu. Oraya kadar gelmesi bir sorun olduğunu gösteriyor. İstihbarat CHP'yi izliyor. Sen git terörle mücadele et bizimle ne uğraşıyorsunuz. İstedikleri kadar dinlesinler."

"AL MAAŞI SALLA BAŞI"

"Bu seçim parti seçimi değil ki. Bu seçim bir rejimin demokrasinin oylanmasıdır. Benim için olduğu kadar rakibim için de önemlidir. Demokrasiyi yaşatacak mıyız, yaşatmayacak mıyız asıl sorun budur. AK Parti için de de MHP içinde de bu kadar da olmaz diyenler var. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Demokrasi yoksa siyasi partiler de yok. Kaldırmıyor ancak fiilen işlevsiz hale getiriyor. Parlamento var. Hükümet programını okuyacak. İsterse okumaz. Güvenoyu isteyecek mi? Hayır istemiyor. Sayıyı çıkarıyorsun 600'e diyorsun ki 'al maaşı salla başı' diyorsun. Otur kardeşim yerine ben kanun çıkarırım senin önüne gönderirim mühürü basarsın. Vatandaş Meclis'e gelmeyecek bundan sonra. AK Parti'nin Uşak milletvekili diyelim sorunu çıktı. Meclis'e geliyor. Sorunu çözülür ya da çözülmez. Yeni düzenleme çıkarsa hiç Meclis'e gelmeyecek. O zaman ben bu milletvekilini niye seçtim? Beştepe'de seçilenlerin hiçbirisi milletvekili değil."

"BAKANLAR HAKKINDA GENSORU DA İŞLEMEYECEK"

"Hangi milletvekili kaç sefer gidip cumhurbaşkanı ile görüşecek. Danışmanlar seçimle mi geldi? Seçimle gelen birisi seçimsiz birisine mahkum ediliyor. Bu milli iradenin gaspıdır. Bana oy veren vatandaş derdimi çöz diyor. Ona gitme kardeşim diyorsun. Hükümet programı dahi sunmuyorum. Bakanlar hakkında gensoru da işlemeyecek. Arzu ediyorsan araştırma önergesi verebilirsin. Bakan yolsuzluk yaptı, cumhurbaşkanı yardımcısı yolsuzluk yaptı gensoru veremeyeceksiniz. Böyle bir Meclis olabilir mi? Vatandaş buraya niye gelsin?"

"CESARET EDİP BENİ ÇIKARAMIYORLAR"

"Ben AK Parti'nin kontrolünde olan televizyon kanallarına çıkmak istedim. Gazetecileri siz bulun dedim. İstedikleri soruyu sorabilirler. Cesaret edip beni çıkaramıyorlar. Dolayısıyla sorulan her soru başımın üstüne. Keşke diğer siyasi liderlerle bir araya gelebilsek oturup anlatabilsek"

"FETÖ'YÜ DEVLETE YERLEŞTİREN BİZ DEĞİLİZ"

"FETÖ'yü devlete yerleştiren biz değiliz. Yargıtay'a 160 FETÖ'cü hakim tayin edenler onlardı. Şimdi yine suçlu biz oluyoruz. Vali, kaymakam, emniyet müdürü siz yaptınız. Devletin her tarafına yerleştirdiniz. Sanki biz atadık da biz suçluyuz. Biz suç şahsidir dedik. Kişiyi suçluyorsan götürürsün mahkemeye cezaya verirsin. Ama karısının suçu yoksa onu niye sokağa atıyorsunuz? Hayatları boyunca CHP'ye oy vermiş değiller ama demokrasiyi savunuyorsak bizim net bir çizgide olmamız lazım. PKK kime saldırdı? Bana saldırdı. PKK'yı savunuyor diyorlar. Bir fotoğraf var PKK'lıların cenazesine katıldılar diye. Tahir Elçi'nin cenazesine katılan arkadaşlarımız. Bunu montajla sosyal medyada yayınladılar"

"DAVUTOĞLU 'BOMBALAR PATLADI OYUMUZ ARTTI' DEDİ"

"Güvenlik güçleri şurada teröristler var diye yazı yazıyor. Vali dokunmayacaksın diyor. Teröriste yardım yataklık değil mi? Vergi topluyorlar göz yumuyorsunuz. Mahkeme kurup adalet dağıtıyorlar. Bu teröre yardım yataklık değil mi? Şehirlerde patlayan bombalar eğer bunları görmezden gelirseniz kendini büyükşehirde de gösterecektir. Şehrin göbeğinde eğitim yapıyorlar. Biz buna itiraz ediyorduk. Böyle bir devlet olmaz diyorduk. Davutoğlu 'bombalar patladı oyumuz arttı' dedi. Numan Kurtulmuş alsın o yazıyı okusun. Nasıl oldu da oyunuz arttı? Tarihsel gerçekler bu tür olaylar gündeme gelince güç merkezine kayar insanlar."

"ZIRHLI ARACA BİNMİYORUM"

"Zırhlı araca binmiyorum. Biz siyasetçiyiz. Sürekli arabanın içinde değiliz ki. Bazen vatandaşın dükkanındayız, gideriz gezeriz. Suikast yapacak adam istediği zaman yapar. Otobüsün üstünde konuşurken kurşun geçirmez camların arkasında mı duracağız? Araba duruyor garajda. Gün olur harman olur. Koşullar zorunlu kılar binersiniz ancak şu anda öyle bir koşul görmüyorum"

"HDP İLE ORTAK HAREKET ETMEDİK"

"HDP ile ortak hareket etmedik hiçbir zaman. İktidar böyle göstermek istiyor. Milliyetçi olanlar Türkiye'nin bölünmesine karşı olurlar, bayrağa sahip çıkarlar. Hiç kimse unutmasın bizim altı okumuzdan bir tanesi milliyetçiliktir. Başkanlık gelmezse Türkiye bölünür diyen zihniyetten kurtarmak istiyoruz. Türkiye'yi bölünmekten kurtarmak istiyorsanız gelin hep beraber mücadele edelim. Hiçbir zaman anayasanın ilk 4 maddesi değişsin demedim. Ama onlar değişsin diyorlar. MHP'nin tabanında ciddi bir rahatsızlık var. Ama ben şundan kesinlikle eminim. Ülkesini seven birliğini ve bütünlüğünü savunan herkes bu anayasa değişikliğine hayır diyor. Bu kadar açık ve net. Ülkücülerle de konuşuyoruz, onlar da düşüncelerini söylüyorlar. Dünyamız farklı olabilir ama ülkemizi sevme konusunda beraberiz."

"DİN ADAMLARIYLA BİR TOPLANTI YAPTIM"

"AK Parti erime sürecine girmiştir. İşsizlik var, yönetim durmuş vaziyette, 7-8 milyona ulaştı işsizlik, dolar aldı başını gidiyor. Bir kısmı oy veriyor ama artık yeter diyor. Sen bakanlık istedin verdik, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı, araba, uçak verdik. Yeter artık diyor. Bıktık diyor. Geldiğimiz nokta bu. O açıdan eğer bir eksiğimiz varsa oy alma konusunda bizdedir vatandaşta değil. Eksik şudur. Yeteri kadar gitmedik, onların dilinden konuşmadık. Önyargılar var ama bunlar kırılabilir. Siz eğer samimiyseniz bütün bu önyargıları kırabilirsiniz. Din adamlarıyla bir toplantı yaptım. Tamamı CHP'yi böyle bilmiyorduk dediler. Bu bizim kabahatimiz."

"ZAMAN VE DAHA FAZLA ÇALIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

"7 Haziran seçim bildirgemiz Türkiye'nin en iyi bildirgesiydi. Beklediğimiz oyu alamadık hayal kırıklığıydı. Bu güven birden bire değişmiyor. Bize yönelik olan bazı algıları kırmak çok zor. Birebir insanlarla oturup konuşmanız lazım. Bunu yıkmanız lazım. Bunun için de zamana ihtiyacımız ve daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var."

"ADALET DUYGUSU YOK OLDUYSA DEVLET AYAKTA KALAMAZ"

"Bir kişi devletin yapısıyla bu kadar oynayabilir mi? Biz bugünün anayasasını yapmıyoruz ki. Vatandaş sandığa giderken bütün bunları düşünmek zorundadır. İnsanlar bir kişiye hayran olabilirler, koşulsuz olarak itaat edebilirler. Ne kadar doğru yanlış tartışılır. Her yerde vardır bu. Aktörü de çok severler, nefret ederler. Bunlar insanın doğasında olan şeylerdir. Ama devlet öyle değildir. Devlet duygularla değil akılla yönetilir. Devleti devlet yapan adalettir. Adalet duygusu yok olduysa devlet ayakta kalamaz. O yüzden adalet mülkün temelidir deniyor. Bu bir seçim değil. Sonuçta milletin tercihine saygı duyacaksınız. Yapılan değişikliğin hangi sonuçları doğuracağını anlatmak zorundayız. Kapalı kapılar ardından anayasa görüşülüyor. Televizyonda sadece kavgalar verildi. Hangi gerekçeyle kavga ettiler? Onlar yok. Referandum sürecinde medyaya büyük görev düşüyor. Vatandaşın bilgilendirilmesi lazım."

"EGEMENLİK BİR KİŞİYE VERİLEMEZ"

"Referandumdan 'Evet' çıkmayacak, 'hayır' çıkacak. Bu ülke bu kadar sahipsiz değil. Yine kendi Meclis'lerine sahip çıkacaklardır. 15 Temmuz'da ne dedik? Egemenlik milletindir. Bu çıkarsa egemenlik milletin değildir. Milletin sağduyusuna güveniyorum. Millet neden egemenliğini başkasına temsil etsin? Egemenlik bir kişiye verilemez. Bir kişi bütün milleti temsil edemez. Böyle kalacağından eminim. Tersi çıkacağını düşünmüyorum"