Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik temaslarının ardından Afrika turunun üçüncü durağı Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'ya ulaştı.

Erdoğan'ı Ivato Uluslararası Havalimanı'nda Madagaskar Başbakanı Olivier Mahafaly Solonandrasana, Dışişleri Bakanı Beatrice Attalah, Milli Savunma Bakanı Beni Xavier Rasolofonirina, Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçisi Volkan Türk Vural ve eşi Arlinda Perjuci Vural karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Antananarivo'ya geldi.