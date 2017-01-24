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İstanbul'un 3 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa yakasındaki 3 ilçenin bazı bölgelerine 27 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak

24 Ocak 2017 Salı, 21:27:57 Güncelleme: 21:31:25 AA

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 3 ilçenin bazı bölgelerine 27 Ocak Cuma günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Avcılar'da 00.00-02.00 saatlerinde Ambarlı Mahallesi Tarla ve Nadas sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün Esenyurt'ta 09.00-11.00 arasında Namık Kemal Mahallesi 122. Sokak'ta, Bayrampaşa'da ise 09.00-11.00 saatleri arası Kocatepe Mahallesi 16, 19, 26, 20, 14, ve 2 nolu sokaklar ile Meltem Sokak'a da elektrik verilemeyecek.

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