İstanbul'un 3 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 3 ilçenin bazı bölgelerine 27 Ocak Cuma günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Avcılar'da 00.00-02.00 saatlerinde Ambarlı Mahallesi Tarla ve Nadas sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün Esenyurt'ta 09.00-11.00 arasında Namık Kemal Mahallesi 122. Sokak'ta, Bayrampaşa'da ise 09.00-11.00 saatleri arası Kocatepe Mahallesi 16, 19, 26, 20, 14, ve 2 nolu sokaklar ile Meltem Sokak'a da elektrik verilemeyecek.