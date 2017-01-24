24 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
GÜNDEM

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar yapıldı

İstanbul İlçe emniyet ve şube müdürlüklerine 80 müdür yardımcısı ataması gerçekleştirildi

24 Ocak 2017 Salı, 22:44:58 Güncelleme: 23:11:57 AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, ilçe emniyet ve şube müdürlüklerine müdür yardımcısı atamaları yapıldı.

Alınan bilgiye göre, 39 ilçe emniyet müdürlüğü ve 41 şube müdürlüğüne, 47'si dördüncü sınıf emniyet müdürü, 33'ü emniyet amiri olmak üzere 80 emniyet müdür yardımcısı atandı.

Dördüncü sınıf emniyet müdürlerinden 24'ü şubelerde, 23'ü ise ilçe emniyet müdürlüklerinde görevlendirildi. Aynı şekilde, emniyet amirlerinden 17'si şubelerde, 16'sı ise ilçelerde görev yapacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde geçen hafta 31 il emniyet müdür yardımcılığı, 41 şube ve 19 ilçe emniyet müdürlüğü için yeni görevlendirme gerçekleştirilmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Emniyet ve AK Parti saldırganı Tekirdağ'da yakalandı
GÜNDEM

Emniyet ve AK Parti saldırganı yakalandı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı saldırganı aynı kişi çıktı
GÜNDEM

Başına 300 bin lira ödül kondu!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri
GÜNDEM

Freni patlayan kamyon korkuttu
İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı
GÜNDEM

İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı
FETÖ'nün İstanbul Emniyetine ilişkin yapılanması çözüldü
GÜNDEM

FETÖ'nün İstanbul Emniyetine ilişkin yapılanması ...
Eylemcileri indirmek istediği terastan düşen polis şehit oldu
GÜNDEM

Eylemcileri indirmek isterken şehit oldu
Karaman'da markette silahlı soygun
GÜNDEM

KARAMAN'DA MARKETTE SİLAHLI SOYGUN
Travestiyi gasp edip kümese kapattılar
GÜNDEM

İZMİR'DE TRAVESTİ DEHŞETİ!

FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (25 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 25 OCAK GÜNLÜĞÜ
Kayseri'de korkunç cinayet
GÜNDEM

7 EL ATEŞ ETTİ ÜZERİNDEN ARABAYLA GEÇTİ
Bakan Özhaseki'den kritik deprem uyarısı!
GÜNDEM

BAKAN'DAN KRİTİK DEPREM UYARISI! BU İLÇELERDE RİSK BÜYÜK!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar davasında müzakereci polis konuştu
GÜNDEM

KÖPRÜDE İNTİHAR DAVASINDA MÜZAKERECİ POLİS KONUŞTU!