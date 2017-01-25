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Bursa'da bir koca eşi ve iki çocuğunu rehin aldı

Bursa'da bir koca geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşi ve iki çocuğunu evde bıçakla rehin aldı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 05:06:05 Güncelleme: 08:01:58 DHA

Bursa'da 43 yaşındaki E. K., geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşi G. K. ve iki çocuğunu evde bıçakla rehin aldı. Eşinin bir anlık dalgınlığından yararlanıp bolkona kaçan ve kapıyı kilitleyen G. K. ile iki çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

E. K. ise bir süre direndikten sonra polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Geçimsizlik nedeniyle G. K.'nın kendisinden ayrılmak istemesine sinirlenen E. K., eline aldığı bıçakla eşi ie çocukları O. K. ve P. K.'yı evinde rehin aldı.

E. K., bağırışları duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı açmayınca olay yerine sepetli itfaiye aracı çağrıldı.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞU KENDİLERİNİ BALKONA KİLİTLEYEREK KURTULDU

Eşinin polislerle görüştüğü bir sırada fırsattan yararlanan G. K. çocukları ile beraber balkona çıkıp kapıyı kilitledi. Bunun üzerine anne ile iki çocuğu sepetli itfaiye aracı ile kurtarıldı.

TESLİM OLMADI

Eşinin ve çocuklarının kurtarıldığını gören E. K., polislerin teslem olması konusundaki çağrılarına rağmen direndi. Yaklaşık olarak 3 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince E. K., eve giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. E. K.'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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