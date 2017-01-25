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Aksaray çamaşır sulu poşet esrar
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Aksaray'da çamaşır sulu poşetten esrar çıktı

Aksaray'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otobüsün bagajında çamaşır suyu dolu poşetin içinde 5 kilo kubar esrar çıktı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 05:18:45 Güncelleme: 05:29:28

Aksaray'da jandarma ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramalarda çamaşır suyu doldurulmuş poşetin içinde 5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olay, Aksaray - Adana Karayolunun 12. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolunda rutin yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine doğu illerinden batı illerine yolcu taşımacılığı yapan 34 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün içindeki tüm yolcuları arayan jandarma ekipleri, otobüsün bagajında uyuşturucu detektörü narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin bir valize tepki vermesi üzerine valizi açan jandarma ekipleri, valizin içinde, içerisi çamaşır suyuyla doldurulmuş bir poşete gizlenmiş toplam 5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Yaptığı araştırmada valizin 3 kişiye ait olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, F.D. (19), E.E. (23) ve D.İ. (22) isimli yolcuları gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzene Taşpınar Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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