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Bursa'da otobüs durağına çarpan otomobil araziye devrildi

Bursa'da otobüs durağına çarpan otomobil araziye devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 06:12:49 Güncelleme: 06:13:41 AA

Bursa'da, otobüs durağına çarptıktan sonra boş araziye yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde İzmir yolunda seyreden Harun Yakışır (51) idaresindeki 16 RL 099 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önce yol kenarındaki otobüs durağına, ardından da bir binanın duvarına çarparak 7 metre yükseklikten ağaçların bulunduğu boş araziye yuvarlandı.Sesleri duyan yakındaki bir sitenin güvenlik görevlisi, devrilen aracı görünce 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralı sürücü Yakışır'ı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Harun Yakışır'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.Bu arada, çevrede bulunan bir bina ve mobilya mağazasında da otomobilden kopan parçaların isabet etmesi nedeniyle hasar oluştu.

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