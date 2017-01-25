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Fırat Kalkanı
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Fırat Kalkanı'nda 180 hedef imha edildi, 17 DEAŞ'lı öldürüldü

DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri ile silah ve araçlar imha edildi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 09:17:32 Güncelleme: 09:18:23 AA

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 155'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 180 hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 155'inci gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

17 DEAŞ'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen terör örgütü DEAŞ'a ait 180 hedef vuruldu. DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri ile silah ve araçlar imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ hedefine harekat düzenlendi. Hava harekatında, barınma yeri olarak kullanılan bir bina imha edildi. Koalisyon hava unsurlarınca hava harekatı gerçekleştirilmedi.

Harekatlar kapsamında 17 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince 30 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Harekatın başladığı tarihten bugüne 3 bin 149 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın etkisiz hale getirildi.

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