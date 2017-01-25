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İlknur Aker İzmir Balçova
GÜNDEM

Otomobilden inip yolun karşısına geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti

Bindiği otomobilde erkek arkadaşıyla tartışınca, otomobilden inip yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden İlknur Aker'in cansız bedeninin üstünden çok sayıda araç geçti

25 Ocak 2017 Çarşamba, 09:19:57 Güncelleme: 09:42:57 İHA

İzmir'in Balçova İlçesinde, iddialara göre otomobilde erkek arkadaşıyla tartışan 30 yaşındaki İlknur Aker, park halindeki otomobilden inerek yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza, bugün saat 6.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Selway alışveriş merkezinin yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balçova'dan Karabağlar istikametine seyir halinde olan 45 ZA 0154 plakalı otomobilin sürücüsü Metin Kaplan, bilinmeyen bir sebeple arkadaşı İlknur Aker ile tartışmaya başladı.

Kaplan, tartışmanın devam etmesi üzerine otomobilini yol kenarına park etti. Bu sırada park halindeki otomobilden inen Aker, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Karabağlar'dan Balçova yönüne seyir halinde olan Ş.Ö. yönetimindeki 35 S 00471 plakalı servis minibüsü çarptı.



CANSIZ BEDENİNİN ÜSTÜNDEN ÇOK SAYIDA ARAÇ GEÇTİ!

Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Öte yandan çarpmanın etkisiyle yola savrulan Aker'in cansız bedeninin üstünden çok sayıda araç geçti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Feci şekilde can veren genç kadının cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, servis şoförü Ş.Ö. ile Metin Kaplan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 3 saat önce
    yazık çok yazık
  • vaktiseyir 4 saat önce
    :( olurmu ya :(
  • Misafir 4 saat önce
    YAZIK OLMUS
  • Misafir 4 saat önce
    eyvahh
  • Misafir 4 saat önce
    ne acı ölüm ...
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