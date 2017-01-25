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Rıdvan Dilmen, Arda Turan, Burak Yılmaz, Murat Boz
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Ünlülerden sosyal medyada 'Evet' kampanyası

Rıdvan Dilmen sosyal medyadan bir video yayınlayarak "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyası başlattı. Kampanyaya futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz ile şarkıcı Murat Boz destek verdi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 09:29:03 Güncelleme: 09:37:37 AA

 Anayasa değişikliğine dair nisan ayında yapılacak referandum için futbol dünyasının yıldızları, "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyası başlattı.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım." ifadelerini kullandı. Dilmen, videosunun sonunda A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Arda Turan'a da "Sevgili Arda sen de var mısın?" sorusunu yöneltti.

Kariyerini Barcelona'da sürdüren Arda da çektiği videoda "Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim?" diyerek Burak Yılmaz'a da kampanyaya dahil olma çağrısında bulundu.

Çin'in Beijing Guoan takımının formasını giyen Burak Yılmaz da bu çağrıyı geciktirmeden, "Arda kardeşim çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?" videosuyla yanıtladı.

Ünlü şarkıcı Murat Boz ise "Burak selam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Abdülkadir sen de var mısın?" videosunun paylaşarak, arkadaşına çağrı yaptı. Kampanya, ünlü isimlerin katılımıyla devam ediyor.

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YORUMLAR 38
  • Misafir 1 saat önce
    HAYIR!
  • Misafir 2 saat önce
    milli mucadele icin guzel bir sözüm var hayir
  • Misafir 9 saat önce
    EVET
  • Misafir 9 saat önce
    HAYIRRRRRRRRRRR
  • Misafir 10 saat önce
    hayır
  • Misafir 10 saat önce
    Koyu bir Akpartili olarak ' HAYIR '
  • Misafir 10 saat önce
    Güzel TÜRKİYEM için EVET
  • Misafir 11 saat önce
    Milletin Refahı İçin EVET
  • Misafir 11 saat önce
    Ne halt yerseniz yiyin. Beyin yerine kısa yoldan sakal yetiiştirmiş tipler. Hepsi para içinde yüzüyor.
  • Misafir 11 saat önce
    Su EVET diyenler, Tarih sizi Kara listeye yazacak. Utanmadan EVET diyorsunuz. Hicmi 18 Maddeyi okumadiniz ? neye EVET diyorsun ? Güclü türkiyenin bu Referandum ile ne alakasi var ? Gazi Meclisin calisamaz hale gelmesinin, Cumhurbaskanin yargiyi ele gecirmesinin Güclü Türkiye ile ne alakasi var ?
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