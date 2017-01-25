Anayasa değişikliğine dair nisan ayında yapılacak referandum için futbol dünyasının yıldızları, "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyası başlattı.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım." ifadelerini kullandı. Dilmen, videosunun sonunda A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Arda Turan'a da "Sevgili Arda sen de var mısın?" sorusunu yöneltti.

Kariyerini Barcelona'da sürdüren Arda da çektiği videoda "Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim?" diyerek Burak Yılmaz'a da kampanyaya dahil olma çağrısında bulundu.

Çin'in Beijing Guoan takımının formasını giyen Burak Yılmaz da bu çağrıyı geciktirmeden, "Arda kardeşim çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?" videosuyla yanıtladı.

Ünlü şarkıcı Murat Boz ise "Burak selam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Abdülkadir sen de var mısın?" videosunun paylaşarak, arkadaşına çağrı yaptı. Kampanya, ünlü isimlerin katılımıyla devam ediyor.