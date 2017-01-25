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İki mahalle arasında tehlikeli geçiş

25 Ocak 2017 Çarşamba, 09:35:47 DHA

Manisa'da Kazım Karabekir Mahallesi'nden Akpınar Mahallesi'ni ayıran demiryolu nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar, sıkıntı yaşıyor

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    Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki Kazım Karabekir ve Akpınar mahalleleri demiryolu hattı ile ayrılırken, yolun karşısına geçişlerde yaklaşık 1 kilometre yürümek istemeyenler tehlikeli olmasına rağmen tren yolunu kullanıyor. 

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    Manisa'da Kazım Karabekir Mahallesi'nden Akpınar Mahallesi'ni ayıran demiryolu nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar, sıkıntı yaşıyor. Karşı mahalleye geçmek isteyenler alt ve üst geçit olmadığı için güvenlik amacıyla yapılan demir parmaklıkları ve beton duvarları aşıp kaza tehlikesine rağmen demiryolunu kullanıyor.

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    İki mahalle halkı taşları üst üste koyarak, duvarlara tırmanıp demiryolunu aşıyor. Demiryolunu kullanan mahalleli başka çarelerinin olmadığını belirterek, bölgeye altgeçit yapılmasını istedi. 

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