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Manisa'da Kazım Karabekir Mahallesi'nden Akpınar Mahallesi'ni ayıran demiryolu nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar, sıkıntı yaşıyor. Karşı mahalleye geçmek isteyenler alt ve üst geçit olmadığı için güvenlik amacıyla yapılan demir parmaklıkları ve beton duvarları aşıp kaza tehlikesine rağmen demiryolunu kullanıyor.