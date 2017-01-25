Siverek’in köyünden satranç şampiyonluğuna

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Melih Özcan, 2 yıl önce Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’ne bağlı Taşhan Köyü’ne beden eğitimi öğretmeni olarak atandı. Lisanslı satranç oyuncusu olan Özcan, 160 öğrencinin olduğu okulda satranç kursu açmaya karar verdi. Özcan, okulun imkânlarıyla kursu açamayınca Ekşi Sözlük’e konuyu yazıp yardım istedi.

MİLLİ SPORCU DESTEK OLDU

Özcan’ın paylaşımını gören milli sporcu Kıvanç Haznedaroğlu, durumu Satranç Federasyonu’na anlattı. Federasyonun girişimiyle İş Bankası, Taşhan İlkokulu’nda bir satranç sınıfı oluşturdu. Satranç takımları yetersiz kalınca devreye okul müdürü Mustafa Karadağlı girdi. Karadağlı, ilk görev yeri olan Kocaeli’nin Darıca İlçesi’ndeki tanıdıklarını arayıp yardım istedi. Konu, Darıca Belediye Başkanlığı’na ulaştı ve belediye tarafından bağışlanan 50 satranç takımı Taşhan Köyü’ne gönderildi. Özcan, 49 hanenin bulunduğu köydeki bütün evlere satranç takımlarını dağıttı.

TAŞHAN KÖYÜ’NDEN ANTALYA’YA

Özcan’ın girişimleriyle bir yıl önce açılan kursa katılan ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Mustafa Akfırat (8), ekim ayında gerçekleşen satranç turnuvasında Şanlıurfa birincisi oldu. Aynı yarışmada Taşhan ilk ve ortaokullarından 5 öğrenci de dereceye girdi. Dereceye giren öğrenciler, milli sporcu Haznedaroğlu’nun davetiyle Türkiye Satranç Federasyonu’nun Antalya’da düzenlediği “Türkiye Küçükler, Türkiye Yıldızlar ve Türkiye Emektarlar Şampiyonaları”na katıldı.

‘AİLELERİ İKNA ETTİK’

Öğrencilerinin şimdi Türkiye derecesi için mücadele ettiğini söyleyen Melih Özcan, “Federasyonun desteğiyle sınıfı oluşturduk ancak ilkin öğrencilerin kursa katılmasında sıkıntı yaşadık. Bazı aileler satrancı bilmedikleri için kumar diye tepki gösterdi. Aileleri ikna ettik ve öğrencilerin büyük kısmı kursa katıldı. Bir yıl içinde dereceler elde ettik. Satranç sayesinde öğrencilerim ilk kez köylerinden dışarı çıktı. Antalya’ya gelip ilk kez denizi gördüler” dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise yaptıkları projelerle satrancın 81 ilde yaygınlaştığını söyledi. Tulay, düzenledikleri şampiyonaya Erzincan, Mardin, Şanlıurfa gibi Doğu ve Güneydoğu illerinin köylerinden sporcuların katıldığını belirtti.

Soner ÖZCAN/ANTALYA