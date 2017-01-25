Yüksekovalı çocuklara TSK’dan kayak eğitimi

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde, 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na bağlı TSK personelleri, Yüksekovalı 37 çocuk ve gence kayak eğitimi verdi. Hakkâri Yüksekova’da 3. Piyade Tümen Komutanlığı tarafından, okulların yarıyıl tatiline girmiş olması nedeniyle profesyonel askeri kayak eğitmenleri tarafından 6-10, 11-14 ve 15 yaş üstü olmak üzere üç ayrı gruba ayrılan toplam 37 Yüksekovalı çocuk ve gence kayak eğitimi verildi.

Terörle kahramanca mücadele eden askerler, bir yandan da bölgedeki çocukların sosyal aktivitelerden geri kalmaması için çaba gösteriyor. Terörsüz bir hayat ile tanışan Yüksekovalı çocuklar, böylece ilk kez kayak yapma imkânı da buldu. Profesyonel askeri kayak eğitmenleri tarafından, Yüksekovalı çocuk ve gençlere verilen eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

ANKARA