25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hakkari
GÜNDEM

Yüksekovalı çocuklara TSK’dan kayak eğitimi

Terörsüz bir hayat ile tanışan Yüksekovalı çocuklar, ilk kez kayak yapma imkânı da buldu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 09:39:37 Güncelleme: 09:40:50

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde, 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na bağlı TSK personelleri, Yüksekovalı 37 çocuk ve gence kayak eğitimi verdi. Hakkâri Yüksekova’da 3. Piyade Tümen Komutanlığı tarafından, okulların yarıyıl tatiline girmiş olması nedeniyle profesyonel askeri kayak eğitmenleri tarafından 6-10, 11-14 ve 15 yaş üstü olmak üzere üç ayrı gruba ayrılan toplam 37 Yüksekovalı çocuk ve gence kayak eğitimi verildi.

Terörle kahramanca mücadele eden askerler, bir yandan da bölgedeki çocukların sosyal aktivitelerden geri kalmaması için çaba gösteriyor. Terörsüz bir hayat ile tanışan Yüksekovalı çocuklar, böylece ilk kez kayak yapma imkânı da buldu. Profesyonel askeri kayak eğitmenleri tarafından, Yüksekovalı çocuk ve gençlere verilen eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

ANKARA

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 4
  • Misafir 1 saat önce
    ALLAH KOLAYLIK GÖSTERSİN.
  • Misafir 1 saat önce
    ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN.
  • Misafir 1 saat önce
    HELAL VALLA MEHMETÇİĞE
  • Misafir 1 saat önce
    ÇOCUKLAR MASUM BİRER MELEKTİR. AMA İNŞAALLAH BÜYÜYÜNCE KIYMETİNİ BİLİRLER. BU VATAN HEPİMİZİN.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
TEM'de TIR kazası
GÜNDEM

TEM'de TIR kazası! İstanbul yönü trafiğe kapandı
Mahalleliyi ayı korkusu sardı
GÜNDEM

Mahalleli korku içinde!
Muş'ta genç kızdan 11 gündür haber alınamıyor
GÜNDEM

Genç kızdan 11 gündür haber alınamıyor
e-YDS 2017/2 başvuruları nasıl yapılır?
GÜNDEM

e-YDS 2017/2 başvuruları bugün başlıyor
Başbakan Yıldırım konuşuyor
GÜNDEM

"Hükümet kurduk, kafalarını uzattılar! Ulan siz ...
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (25 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 25 Ocak günlüğü
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (25 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 25 OCAK GÜNLÜĞÜ
Travestiyi gasp edip kümese kapattılar
GÜNDEM

İZMİR'DE TRAVESTİ DEHŞETİ!

Karaman'da markette silahlı soygun
GÜNDEM

KARAMAN'DA MARKETTE SİLAHLI SOYGUN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar davasında müzakereci polis konuştu
GÜNDEM

KÖPRÜDE İNTİHAR DAVASINDA MÜZAKERECİ POLİS KONUŞTU!
SMA’lı meleklerin zamanı yok
GÜNDEM

SMA'LI HAZAL'I KURTARALIM!
Bakan Özhaseki'den kritik deprem uyarısı!
GÜNDEM

BAKAN'DAN KRİTİK DEPREM UYARISI! BU İLÇELERDE RİSK BÜYÜK!