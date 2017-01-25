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Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri havadan vuruldu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Avaşin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait 12 hedefin imha edildiği bildirildi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 10:12:46 Güncelleme: 10:16:21 AA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Avaşin-Basyan, Zap, Gara ve Harkuk bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 12 hedefin, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile ateş altına alınarak imha edildiğini bildirdi.

PKK'YA AİT 12 HEDEF İMHA EDİLDİ

TSK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "24 Ocak 2017 tarihinde 18.12-20.18 saatleri arasında Irak'ın Kuzeyindeki Avaşin Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bölgelerine alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 12 hedef (barınma alanı olarak kullanıldığı tespit edilen mağara ve sığınaklar ile silah mevzileri) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

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  • Misafir 1 saat önce
    Allah razı olsun
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