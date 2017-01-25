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Mahalleliyi ayı korkusu sardı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 10:46:51 İHA

Tokat'ta mahalle içerisindeki bir mağaraya yerleşen ayı vatandaşları tedirgin etti

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    Tokat'ın Niksar ilçesi Kültür Mahallesi'nde şehir merkezinde ayı görüldüğü iddiası mahalleliyi korkuttu.

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    Evinin balkonunda otururken ayıyı gören mahalle sakini Mehmet Kuru adlı vatandaş, "20 gün önce evimin balkonunda oturuyordum akşamüstü, dışarıyı izlerken, hemen evimin yakınında bulunan arazi içerisindeki kayanın yanında yavaş yavaş bir ayının yaklaştığını ve daha sonra mağaraya girdiğini gördüm.

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    Ertesi günü yine çarşıdan eve dönerken sarı renkte olan ayıyı yine gördüm mağaraya girerken. Önce gidip yakından bakmak istedim ama korktum yanaşamadım.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 11 saat önce
    hayvandan kormayın zarar gelmez insan görünümlü hayvanlardan korkunuz
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