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Ben de hemen belediyeyi ve polisi aradım. Belediye ekipleri geldiler baktılar ama kendilerinin yapacakları bir şey olmadığını belirterek orman yetkililerine haber vereceklerini söylediler. Aradan geçen bu süreç içerisinde hiçbir şey yapılmadı.