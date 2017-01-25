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TEM'de TIR kazası

Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Karayolları ve itfaiye ekiplerinin temizlemesinin ardından yol ulaşıma açıldı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 11:06:49 Güncelleme: 12:22:50 DHA

TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü, Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar yağışı nedeniyle kayan TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle ulaşıma kapandı.

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Kaza, saat 10.25 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Pevrul Atak yönetimindeki su damacanası yüklü TIR, hafif kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp savrularak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesindeki su damacanaları yola savruldu. TIR'ın akaryakıt deposundan yola mazot da doköldü. TIR sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Karayolları ve itfaiye ekiplerinin temizlemesinin ardından yol ulaşıma açıldı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 saat önce
    gecmis olsun
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