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Adil Öksüz
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Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi

Mahkeme kararıyla 'Öksüz' soyadı değişen Adil Cantürk, vakit kaybetmeden İlçe Nüfusu Müdürlüğü'ne başvurarak çipli ve Cantürk soyadlı yeni kimlik kartını aldı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 11:53:50 Güncelleme: 11:57:05 DHA

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) imamı Adil Öksüz'ün, Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde yaşayan hemşerisi aynı isim ve soyadını taşıyan esnaf Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi.

15 Temmuz darbe girişiminin kara kutusu olduğu belirtilen ve 4 milyon TL ödül ile aranan FETÖ'nün imamlarından Andırınlı Adil Öksüz ile aynı ad ve soyadını taşıyan, Hacıveliuşağı Mahallesi'nde bakkallık yapan Adil Öksüz, isim benzerliği nedeniyle zor günler yaşamaya başladı. FETÖ'nün imamıyla hem aynı adı taşıması hem de Andırınlı olmaları nedeniyle aman zaman da gözaltına alınıp, gerçek anlaşıldıktan sonra serbest bırakılan Adil Öksüz ilçe dışına çıkmaz hale geldi.

'Bıktım artık' diyen bakkal Adil Öksüz, soyadını değiştirmeye karar verip geçen yıl Kasım ayında Andırın Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Adil Öksüz, mahkemeye verdiği dilekçede 'Öksüz' olan soyadının 'Cantürk' olarak değiştirilmesini talep etti.

'CANTÜRK' OLDU

Talebi değerlendiren mahkeme, Adil Öksüz'ün talebini kabul etti. Mahkeme kararıyla 'Öksüz' soyadı değişen Adil Cantürk, vakit kaybetmeden İlçe Nüfusu Müdürlüğü'ne başvurarak çipli ve Cantürk soyadlı yeni kimlik kartını aldı.

'ARTIK İLÇE DIŞINA ÇIKABİLİYORUM'

FETÖ imamı ile aynı isim ve soyismi taşıması nedeniyle zor günler geçirdiğini, soyadının değişmesiyle o günlerin artık geride kaldığını belirten Adil Cantürk, şunları söyledi:

"Bu isim ve soy isim benzerliğinden ilçe dışına çıkamaz olmuştum. Polis ve asker kontrollerinde saatlerce kendimi anlatmak için çaba sarf ediyordum. Çok şükür o günler artık geçti, artık huzurlu bir şekilde ilçe dışına çıkabiliyorum. Bu hainin de bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini bekliyorum."

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YORUMLAR 0
  • Misafir 39 dakika önce
    Hayırlı olsun..!
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