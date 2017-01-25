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Kayseri'de genç çifti ölüm ayırdı

Kazada yaralanan 27 yaşındaki anaokulu öğretmeni Özgül Köylü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

25 Ocak 2017 Çarşamba, 12:19:52 Güncelleme: 12:31:39 İHA

Kayseri'nin Garipçe mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 29 Ocak Pazar günü nikah için gün alan genç çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde Avanos'tan Kayseri'ye giden nişanlı Cenk Ay (28) ve Özgül Köylü'nün (27) içinde bulunduğu 20 SU 093 plakalı otomobil Kayseri'nin Garipçe mevkiinde kaza yaptı. Otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan genç çifte ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptı. İlk müdahalenin ardından Cenk Ay ve Özgül Köylü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı. Kazada yaralanan 27 yaşındaki anaokulu öğretmeni Özgül Köylü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Cenk Ay'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Genç çiftin Avanos Belediyesi Nikah Memurluğuna müracaat ettiği ve 29 Ocak Pazar günü nikah kıydırmak için gün aldıkları öğrenildi. Genç çiften ise geriye sadece mutluluk fotoğrafları kaldı

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YORUMLAR 4
  • Misafir 50 dakika önce
    mekanı cennet olsun ablamızın..
  • Misafir 1 saat önce
    allah rahmetini esirgemesin
  • Misafir 2 saat önce
    Allah rahmet eylesin kerderli ailesinin başı sağolsun kazaya bizde şahit olmuştuk yaralandı ambulas bekleniyordu Allah sabır versin
  • Misafir 2 saat önce
    cok üzüldüm :(
  • vaktiseyir 2 saat önce
    :((((((((((((((((((((((((
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