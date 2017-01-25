Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK Ana Davası'nı takip eden HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir "tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmedikleri" gerekçesiyle haklarında çıkarılan zorla getirme kararı doğrultusunda gözaltına alındı. Öğlen saatlerinde gözaltına alınan HDP'li vekiller İmam Taşçıer, Osman Baydemir ve Ahmet Yıldırım savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ADIYAMAN DA İFADE VERDİ

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman da Iğdır'da hakkında görülen bir dava nedeniyle talimatla ifade verdi. Hakkında zorla getirilme kararı bulunduğu belirtilen Milletvekili Adıyaman zorla getirme tebligatı yapan polislerle birlikte bu sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Adıyaman, burada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'ne ifade verdi. Avukatları, Adıyaman'ın "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla ifade verdiğini, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığını belirtti. Adıyaman ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

SELMA IRMAK DİYARBAKIR'DA YARGILANACAK

Bu arada Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgiye göre dosyası "güvenlik" gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a gönderilen HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Veysi İPEK/DİYARBAKIR