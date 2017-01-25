25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Osman Baydemir
GÜNDEM

Gözaltına alınan HDP'li vekiller serbest bırakıldı

HDP'li vekiller Osman Baydemir ve Ahmet Yıldırım gözaltına alındı. İfadesi alınan vekiller serbest bırakıldı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:18:55 Güncelleme: 16:12:32

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK Ana Davası'nı takip eden HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir "tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmedikleri" gerekçesiyle haklarında çıkarılan zorla getirme kararı doğrultusunda gözaltına alındı. Öğlen saatlerinde gözaltına alınan HDP'li vekiller İmam Taşçıer, Osman Baydemir ve Ahmet Yıldırım savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ADIYAMAN DA İFADE VERDİ
HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman da Iğdır'da hakkında görülen bir dava nedeniyle talimatla ifade verdi. Hakkında zorla getirilme kararı bulunduğu belirtilen Milletvekili Adıyaman zorla getirme tebligatı yapan polislerle birlikte bu sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Adıyaman, burada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'ne ifade verdi. Avukatları, Adıyaman'ın "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla ifade verdiğini, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığını belirtti. Adıyaman ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

SELMA IRMAK DİYARBAKIR'DA YARGILANACAK
Bu arada Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgiye göre dosyası "güvenlik" gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a gönderilen HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Veysi İPEK/DİYARBAKIR

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 2 saat önce
    hala dışarda miydi bunlar
  • Misafir 2 saat önce
    Fetonun devlete ypmya kalkıştığını akp hdp ye yapiyor allah buyuktur
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bakan Özhaseki'den 'MHP ile hükümet' iddiasına yanıt
GÜNDEM

Bakan Özhaseki'den 'MHP ile hükümet' iddiasına yanıt
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (25 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 25 Ocak günlüğü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar davasında müzakereci polis konuştu
GÜNDEM

Köprüde intihar davasında müzakereci polis konuştu!
e-YDS 2017/2 başvuruları nasıl yapılır?
GÜNDEM

e-YDS 2017/2 başvuruları başladı
TEM'de TIR kazası
GÜNDEM

TEM'de TIR kazası!

Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
GÜNDEM

Sokağa çıkamaz hale gelmişti, soyadını değiştirdi!
Bakan Özhaseki'den kritik deprem uyarısı!
GÜNDEM

BAKAN'DAN KRİTİK DEPREM UYARISI! BU İLÇELERDE RİSK BÜYÜK!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar davasında müzakereci polis konuştu
GÜNDEM

KÖPRÜDE İNTİHAR DAVASINDA MÜZAKERECİ POLİS KONUŞTU!
Kayseri'de korkunç cinayet
GÜNDEM

7 EL ATEŞ ETTİ ÜZERİNDEN ARABAYLA GEÇTİ
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (25 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 25 OCAK GÜNLÜĞÜ
SMA’lı meleklerin zamanı yok
GÜNDEM

SMA'LI HAZAL'I KURTARALIM!
Travestiyi gasp edip kümese kapattılar
GÜNDEM

İZMİR'DE TRAVESTİ DEHŞETİ!