CHP otobüslerindeki 'Evet' mührü kaldırıldı

CHP'nin 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde kullandığı slogan dolayısıyla parti otobüslerinin üzerinde bulunan "evet" mührü kaldırıldı.
CHP, anayasa değişikliği için yapılacak halk oylaması hazırlıklarına başladı.
Parti, bu kapsamda ilk düzenlemeyi 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde kullandığı seçim otobüslerinde yaptı.
Halk oylamasında "hayır" kampanyası yürütecek CHP, parti otobüslerinde önceki seçimlerde kullandığı "Önce İnsan, Önce Birlik, Önce Türkiye" sloganında yer alan oy pusulası üzerindeki "evet mührü" çıkartmalarını kaldırttı.
Kampanya kapsamında "evet"in yanlış anlamalara neden olabileceği düşüncesiyle böyle bir karar alındığı belirtiliyor.
Yeni sloganın belirlenmesinin ardından parti otobüslerinin yeniden giydirileceği kaydedildi.
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Misafir 8 saat önceİRONİK DURMUŞ :)60
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Misafir 8 saat önceTABİKİ HAYIRRRRR1512
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Misafir 8 saat önceMEMLEKETE HAYIR'LARA VESİLE OLSUN156
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Misafir 8 saat önceBende evet diyorum.Guclu bir Turkiye icin.1521
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Misafir 8 saat önceevet1518
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Misafir 8 saat önceEVVET1218
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Misafir 8 saat önceEVET918
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Misafir 8 saat öncehayır tabiki159
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Misafir 8 saat önceEVETTTTT2127
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Misafir 8 saat önceevet2127