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CHP otobüslerindeki 'Evet' mührü kaldırıldı

CHP, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerindeki sloganlarını referandum kampanyası öncesi kaldırdı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:22:36 Güncelleme: 16:02:14 AA

CHP'nin 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde kullandığı slogan dolayısıyla parti otobüslerinin üzerinde bulunan "evet" mührü kaldırıldı.

CHP, anayasa değişikliği için yapılacak halk oylaması hazırlıklarına başladı.

Parti, bu kapsamda ilk düzenlemeyi 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde kullandığı seçim otobüslerinde yaptı.

Halk oylamasında "hayır" kampanyası yürütecek CHP, parti otobüslerinde önceki seçimlerde kullandığı "Önce İnsan, Önce Birlik, Önce Türkiye" sloganında yer alan oy pusulası üzerindeki "evet mührü" çıkartmalarını kaldırttı.

Kampanya kapsamında "evet"in yanlış anlamalara neden olabileceği düşüncesiyle böyle bir karar alındığı belirtiliyor.

Yeni sloganın belirlenmesinin ardından parti otobüslerinin yeniden giydirileceği kaydedildi.

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YORUMLAR 27
  • Misafir 8 saat önce
    İRONİK DURMUŞ :)
  • Misafir 8 saat önce
    TABİKİ HAYIRRRRR
  • Misafir 8 saat önce
    MEMLEKETE HAYIR'LARA VESİLE OLSUN
  • Misafir 8 saat önce
    Bende evet diyorum.Guclu bir Turkiye icin.
  • Misafir 8 saat önce
    evet
  • Misafir 8 saat önce
    EVVET
  • Misafir 8 saat önce
    EVET
  • Misafir 8 saat önce
    hayır tabiki
  • Misafir 8 saat önce
    EVETTTTT
  • Misafir 8 saat önce
    evet
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