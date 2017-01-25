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Tamirhanede araçlar parladı! Vatandaş canını zor kurtardı!

Beyoğlu Okmeydanı'ndaki bir oto tamirhanesinin içerisindeki 2 otomobil, ısınmak için kullanılan tenekedeki ateşten kıvılcım sıçraması sonucu parladı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:28:31 Güncelleme: 15:41:50

Olay, Beyoğlu, Okmeydanı Yıldırım Beyazıt Sokak üzerinde bulunan bir otomobil tamirhanesinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Tamirhanede yanıcı malzemelerin alev alması nedeniyle parlama yaşandı. Yaşanan parlama nedeniyle o sırada tamirhanede olan bir kişinin üzerine de yanıcı malzeme sıçradı.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİYLE MÜDAHALE EDİLDİ
Üzerine sıçrayan yanıcı malzemelerin alev almasıyla panik yaşayan kişi kendini sokağa attı.Alevler içinde sokağa fırlayan kişiye çevredekiler yardım etti. Alevler söndürüldükten sonra yaralı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Tamirhanede çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda iki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Tamirhaneden çıkan bir kişinin yanarak yola çıkması ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce parlama sonra yanarak yola çıkan bir kişi görülüyor bu sırada çevredeki vatandaşlar yanan kişiye yangın tüpü sıkarak alevleri söndürüyor.

 

 

 

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