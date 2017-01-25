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Nikaha yetişmek için acele eden genç çifte yardımcı olabilmek amacıyla diğer müşterileri beklettiğini aktaran Yıldırım, çiftin bazı fotoğrafları bugün almak için iş yerinden ayrıldığını, son fotoğraflarının kendisinde kaldığını aktardı.