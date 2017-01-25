25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Kayseri'de trafik kazasında ölen gelin adayı Özgül Köylü toprağa verildi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:30:58 AA

  • 1
    1 | 22

    Kayseri'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren gelin adayı, toprağa verildi.

  • 2
    2 | 22

    Evlilik hazırlıkları yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Özgül Köylü (27) için öğle namazına müteakip Avanos Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

  • 3
    3 | 22

    Aynı kazada yaralanan damat adayı Cenk Ay, tedavi gördüğü hastaneden nişanlısının cenaze törenine geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken Ay'a arkadaşları destek verdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
  • Misafir 33 dakika önce
    allah yardımcın olsun güzel kardeşim
Kalan karakter : 300