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Atatürk Havalimanı kar yağışı için alarmda

Yetkililer, olası pist kapanması durumunda maksimum 30 dakikada bir pistin açılabileceğini anlatarak, tesislerinde uçaklara yönelik buz temizleme ve önleme çalışmalarına da hazır olduklarını kaydettiler

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:39:57 Güncelleme: 15:40:38 DHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, beklenen yoğun kar yağışında uçuş trafiğinin etkilenmemesi amacıyla pistlerde ve apronlarda 24 saat süreyle 46 araç ve 270 personelle alarma geçti.

DHMİ yetkililerinden alınan bilgiye göre üç vardiya halinde ve her vardiya de doksanar kişi olmak üzere pist başlarında ve apron kenarlarında hazır bekleyen araçlarla yapılacak karla mücadele için şöyle denildi:

" Özellikle pistlerde yapılacak olan kar mücadelesi için tam 7 adet çekerli tip Kombine araçlarımız var. Bunlar ön tarafta karı küredikten sonra orta tarafta süpürme işlemi yapıyor. Son bölümünde ise üfleyip kurutma sistemi devreye girerek bir anda üç işlemi birden yapan araçlar. Kompakt adı verilen araçlarımız ise apron ve pistlerdeki kar ve buzları kürüyor. Pino adını verdiğimiz daha küçük çaptaki araçlarımız ise uçak ve körük altlarındaki karları temizliyor"

HAVALİMANI KAPATILAMAZ

DHMİ Yetkilileri geçtiğimiz günlerde yaşanan ve İstanbul'u kilitleyen yoğun kar yağışı ve tipi sırasında Atatürk Havalimanı'nda pist temizliği nedeniyle kısa aralıklarla kapanma olduğunu belirterek, " En fazla yarım saat süren pist temizliği sırasında doğal olarak pistler kapanıyor. Bu bir yanlış anlaşılmaya yol açtı. Atatürk Havalimanı kapanmadı. Havayolu şirketleri kapasite indirimine gittiler. Doğrudur, normal zamanda saatte 70 uçağın iniş kalkış yaptığı bir meydan da olumsuz hava şartlarında bu rakam üçte bir oranına kadar inebiliyor" dediler.

DHMİ ekipleri dışında havalimanında yer hizmeti veren diğer firmalada kar yağışında koordineli olarak çalışacaklarını belirten DHMİ yetkilileri , " DHMİ, geçtiğimiz günlerdeki yoğun kar yağışında karşılaşılan bazı sorunlar nedeniyle, 39 araca 7 yeni araç takviye edilerek, sayının 46'ya çıkarıldı" dediler.

Yetkililer, kar nedeniyle olası pist kapanması durumunda maksimum 30 dakikada bir pistin açılabileceğini anlatarak, tesislerinde uçaklara yönelik buz temizleme ve önleme çalışmalarına da hazır olduklarını kaydettiler.

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