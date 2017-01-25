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Samsun'da bir genç kız tartıştığı eski erkek arkadaşını bıçakladı

İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce Neslihan A., Tuncer Kara'yı sırtından bıçakla yaraladı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:57:59 Güncelleme: 16:00:32 DHA

Samsun'da Neslihan A. (20), eski erkek arkadaşı Tuncer Kara'yı aralarında çıkan tartışmada bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, Neslihan A., eski erkek arkadaşı Tuncer Kara ile yolda karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Neslihan A., Tuncer Kara'yı sırtından bıçakla yaraladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, çıkan kavgada kolundan yaralanan Neslihan A., polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Neslihan A. adliyeye sevk edildi.

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