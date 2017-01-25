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Ankara'da polis ateş açan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Şahısları bir süre kovalayan çevik kuvvet ekipleri, başarılı bir çalışmanın ardından olayın şüphelilerini saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:22:35 Güncelleme: 16:23:52 İHA

Ankara'nın Altındağ ilçesi yıkım bölgesinde otomatik silahlarla polise ateş ettiği iddia edilen 2 kişi, çevik kuvvet ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Olay, Altındağ ilçesi Altındağ Caddesi kentsel dönüşüm amaçlı gerçekleştirilen yıkım bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, yıkım çalışmalarında görev yapan polislere, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otomatik silahla ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ateş açan şahısları yakalamak için bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ve asayiş ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş çaplı arama çalışmalarına başladı. Polis ekipleri, gecekonduların arasında aramalarını sürdürdüğü sırada, kaçan 2 şahıs tespit edildi. Şahısları bir süre kovalayan çevik kuvvet ekipleri, başarılı bir çalışmanın ardından olayın şüphelilerini saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınana şahıslar, incelenmek üzre karakola götürüldü.

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