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DEAŞ'ın kuryesi RDX patlayıcılarını Reina katliamcısına gönderecekti

Terör örgütü DEAŞ’in kuryesi olan Abud Mahho’nun toprağa gömdüğü RDX patlayıcılarını teslim etmek için kendisine telefon gelmemesi üzerine örgütün plan değişikliğine gittiğini söyledi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:35:47 Güncelleme: 17:22:27 DHA

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde Suriye sınırında polisin düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ’in silah ve mühimmat taşıyan kuryesi Abud Mahho'nun yer göstermesiyle ele geçirilen 3 kilo 560 gram RDX patlayıcısı ve canlı bomba malzemelerini, Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov’a gönderileceği ortaya çıktı.

18 Ocak günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin PYD denetimindeki Talebyad kentinden yasa dışı yollarla sınırı geçen terör örgütü DEAŞ'ın kuryesi Abud Mahho'yu gizlendiği evde yakalayarak gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Suriye uyruklu örgüt üyesi Abud Mahho, terör örgütü DEAŞ'ın kuryesi olduğunu, silah ve mühimmat gibi malzeme aktarımını yaptığını itiraf etti. Bunun üzerine hareket geçen polis, teröristin sınırı geçtiği sırada çuvalla toprak altına gizlediği canlı bomba eyleminde kullanılan yeleğin hazırlanmasında kullanılan malzemelerinin yerini gösterdi. Gösterilen yerde yapılan kazıda çuval içerisinde 3 el bombası fünyesi, 3 uzaktan kumanda anahtar sistemi, 6 elektrikli hale çevrilmiş kapsül ile 3 kilo 560 gram RDX patlayıcı ele geçirdi. Ele geçirilen mühimmatın yapılan incelemesinde İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılarda kullanılan malzemelerle benzerlik gösterdiği saptandı.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, ek gözaltı süresi aldığı Abud Mahho'yu detaylı şekilde sorguladı. Terörist Mahho’nun DEAŞ örgütünün hücre tipi bir yapılandırması olduğunu ve kendisine gelen telefonla silah ve mühimmatları ilgili kişilere ulaştırdığını anlatan Mahho, "Beni telefonla arıyorlar. Ben toprak altına veya gizlediğim yerde malzemeleri çıkarıyorum gelen adama teslim ediyorum" dedi.

Suriye sınır hattında toprak altına çuval içerisinde gizlenmiş 3 el bombası fünyesi, 3 uzaktan kumanda anahtar sistemi, 6 elektrikli hale çevrilmiş kapsül ile 3 kilo 560 gram RDX patlayıcılarının İstanbul’da yılbaşı gecesi Ortaköy’de bulunan Reina’da 39 kişiyi uzun namlulu tüfekle öldüren Abdulkadir Masharipov’a göndereceği ortaya çıktı. Terör örgütü DEAŞ’in kuryesi olan Abud Mahho’nun toprağa gömdüğü RDX patlayıcılarını teslim etmek için kendisine telefon gelmemesi üzerine örgütün plan değişikliğine gittiğini söyledi. İstanbul’daki Masharipov canlı bomba malzemelerinin ulaşmaması üzerine eylem uzun namlulu tüfekli eylem talimatı verildiği öğrenildi.

Gözaltındaki DEAŞ terör örgütü üyesi Abud Mahho’nun sorgulaması devam ediyor.

KATLİAM SİLAHI YER DEĞİŞTİRDİ

Ortaköy'de yılbaşı gecesi terörist Abdulkadir Maşaripov'un 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Terörist Maşaripov'un olay günü kullandığı kalaşnikofun kriminal incelenmesi tamamlandı. Özelliklerinin ve seri numarasının belirtildiği kriminal rapor ile birlikte silah adli emanate alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında polisin 3 ayrı eve yaptığı baskınlarda ele geçirilen 190 bin dolar da İstanbul Adalet Sarayı'ndaki adli emanete teslim edildi. Terörist Maşaripov ve diğer şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

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