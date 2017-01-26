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Hadımköy'deki fabrikada patlama: 4 işçi yaralı

Arnavutköy'de bir fabrikada patlamanın ardından çıktığı belirtilen yangında 4 kişi yaralandı. Ekiplerin 7 saatlik müdahalesi sonrası yangın söndü

25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:10:42 Güncelleme: 26 Ocak 2017 Perşembe, 00:17:53 AA

Arnavutköy'de bir fabrikada patlamanın ardından çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Yangın 7 saatlik çalışmanın sonucunda söndürülebildi

Alınan bilgiye göre, Hadımköy, Hastane Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi üzerindeki bir plastik fabrikasında patlama oldu.

Plastik ham maddelerin etkileşimi sonucu meydana geldiği değerlendirilen patlamanın ardından yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.

Patlamada yaralanan 4 işçi, Lilyum Tıp Merkezine götürüldü. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma ve Kanuni Sultan Süleyman hastanelerine kaldırıldı.

Müdahale sırasında zaman zaman küçük patlamalar olduğu kaydedildi.

7 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Arnavutköy'de plastik fabrikasında akşam saatlerinde çıkan yangın 7 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alındı.

İHA'nın haberine göre; Arnavutköy Orgeneral Eşref Bitlis caddesinde bulunan bir plastik fabrikasının depo bölümünde akşam saat 17:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı ve yaklaşık 7 saat süren yangın kontrol altına alındı.

Fabrikanın plastik malzemelerin ham maddesinin bulunduğu depoda çıkan yangın kısa sürede fabrika geneline sirayet etmiş, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirilirken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 7 saat sonra kontrol altına alındı.

PATLAMANIN YAŞANDIĞI FABRİKA HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 saat önce
    Gri bir duman gökyüzünü kaplamış durumda.
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