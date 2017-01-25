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PKK/KCK'nın sözde bölge sorumlusu yakalandı

Uzun zamandır aranan Ahmet K, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin operasyonuyla yakalandı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:32:56 Güncelleme: 17:33:37 AA

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İç Anadolu bölge sorumlusu olduğu belirtilen Ahmet K, terörle mücadele ve istihbarat ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İç Anadolu bölge sorumlusu olan ve polis tarafından uzun zamandır aranan Ahmet K, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Tanınmamak için top sakal bırakıp saç stilini değiştirdiği belirlenen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ahmet K.'nın sorgusu sürüyor.

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