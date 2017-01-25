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Bakan Berat Albayrak da 'Evet' kampanyasına katıldı

"Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da destek verdi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:57:23 Güncelleme: 18:02:57 AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, anayasa değişikliğine ilişkin nisan ayında yapılacak referandum için düzenlenen "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına katıldı.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in dün sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla başlattığı kampanyaya ilişkin Albayrak da Twitter'dan bir video paylaştı.

Berat Albayrak, videoda, "Sevgili Bakanım Mevlüt Bey, mesajınızı aldık. Ülkemizi bölmeye çalışanlara inat, birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir Türkiye için 'EVET', son nefesimize kadar ben de varım. Sayın Büyükelçim Hasan Doğan, sen de var mısın?" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'a çağrı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan çağrı alan Bakan Çavuşoğlu da yanıt olarak, "Sevgili Çağatay Kılıç kardeşim, değerli bakanım mesajını aldım. Söz konusu Türkiye olur da ben olmaz mıyım? Aziz milletimiz olur da biz olmaz mıyız? Güçlü Türkiye için, istikrar için ben de varım diyorum. Güçlü bir Türkiye için 'EVET' diyorum. Sevgili Enerji Bakanımız Berat Albayrak, Sevgili Ekonomi Bakanım Nihat Zeybekçi sizler de var mısınız?" sorusunu yöneltmişti.

Kampanya, sanat, siyaset ve spor dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla devam ediyor.

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