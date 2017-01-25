25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Pegasus
GÜNDEM

Pegasus bazı seferlerini iptal etti

Pegasus Hava Yolları, beklenen kar yağışı nedenyile yarın ve Cuma günü bazı seferlerini iptal etti

25 Ocak 2017 Çarşamba, 19:00:13 Güncelleme: 19:06:49 DHA

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen kar yağışı nedeniyle yarın 64, 27 Ocak Cuma günü de 48 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen kar yağışı nedeniyle yarın 64, 27 Ocak Cuma günü de 48 seferin iptal edildi.

Öte yandan Pegasus, yolcuların uçuşlarını, havalimanına gelmeden önce web sitesi flypgs.com üzerinden kontrol etmeleri konusunda hatırlatmada bulundu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bakan Özhaseki'den kritik deprem uyarısı!
GÜNDEM

Bakan'dan kritik deprem uyarısı! Bu ilçelerde risk ...
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (25 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 25 Ocak günlüğü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar davasında müzakereci polis konuştu
GÜNDEM

Köprüde intihar davasında müzakereci polis konuştu!
e-YDS 2017/2 başvuruları nasıl yapılır?
GÜNDEM

e-YDS 2017/2 başvuruları başladı
TEM'de TIR kazası
GÜNDEM

TEM'de TIR kazası!

Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
GÜNDEM

Sokağa çıkamaz hale gelmişti, soyadını değiştirdi!
Travestiyi gasp edip kümese kapattılar
GÜNDEM

İZMİR'DE TRAVESTİ DEHŞETİ!

Bakan Özhaseki'den kritik deprem uyarısı!
GÜNDEM

BAKAN'DAN KRİTİK DEPREM UYARISI! BU İLÇELERDE RİSK BÜYÜK!
SMA’lı meleklerin zamanı yok
GÜNDEM

SMA'LI HAZAL'I KURTARALIM!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar davasında müzakereci polis konuştu
GÜNDEM

KÖPRÜDE İNTİHAR DAVASINDA MÜZAKERECİ POLİS KONUŞTU!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (25 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 25 OCAK GÜNLÜĞÜ
Kayseri'de korkunç cinayet
GÜNDEM

7 EL ATEŞ ETTİ ÜZERİNDEN ARABAYLA GEÇTİ