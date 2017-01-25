TBMM Başkanlık Divanı CHP'nin o iddiasını görüştü

Meclis Başkanlık Divanı, CHP'nin, "TBMM Genel Kurulunun 22 Ocak Pazar günkü birleşiminde oy sahtekarlığı yapıldığı" iddiasını görüştü.

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.

Alınan bilgiye göre, TBMM Genel Kurulunun 65. birleşiminde, AK Parti Grup önerisinin oylamasından önce CHP'nin talebi üzerine yapılan yoklamada, AK Parti'li beş milletvekilinin hem elektronik oy düğmesi ile oy kullandığı hem de pusula gönderdiği, böylece oyların mükerrer sayıldığının incelenmesine yönelik CHP'nin başvurusu ele alındı.

Başkanlık Divanı toplantısında AK Parti'li üyeler, itirazların birleşim kapandıktan sonra olduğunu, bu itirazların da Meclis tutanaklarında görünmediğini, yoklama işleminin doğru olduğunu söylediler. CHP'nin, Meclisin 7 Şubat tarihine kadar tatil kararının yok hükmünde olduğuna yönelik başvurusu, konuşmaların ardından reddedildi.

Toplantıda, Meclis Başkanvekillerinin, bu tür oylamalarda, pusulalar ile elektronik oylamayı karşılaştırması, daha sonra sonucu açıklaması kararlaştırıldı.

Başkanlık Divanının 3 saat süren toplantısında, 4-C'li personel, yardımcı personel, idari personel konularında dile getirilen görüşler doğrultusunda, bu konuda geniş kapsamlı bir rapor hazırlanması benimsendi.