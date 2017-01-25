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Çantasından dinamit lokumu çıkan zanlı serbest bırakıldı

Zonguldak'ta yolcu otobüsünde yapılan aramada çantasından dinamit lokumu ve fünye çıkan zanlı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Şahıs define aramak için dinamitleri satın aldığını söyledi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 19:30:15 Güncelleme: 19:31:53 İHA

Zonguldak'ta otobüste çantasından dinamit lokumu ve fünyelerin çıkması üzerine gözaltına alınan yolcu, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Devrek ilçesi çıkışında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste bulunan C.A.'nın sırt çantasından ise 95 adet dinamit lokumu, bol miktarda fünye, bir adet gaz maskesi, 8 adet gaz maskesine ait filtre ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A., dinamitleri H.B.'den satın aldığını söyledi. Bunun üzerine H.B. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İki şüpheli de jandarmadaki sorgularının ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan C.A., tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. C.A., İstanbul'da ikamet ettiğini, Konya'da define aramak için dinamitleri H.B.'den satın aldığını söyledi.

C.A. ve H.B. nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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