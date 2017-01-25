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Yozgat şehir hastanesi Yusuf Başer
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Yozgat'taki şehir hastanesine yoğun ilgi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, "Yozgat Şehir Hastanesinin açılmasıyla hastaneye başvuran hasta sayısında yüzde 50 oranında artış yaşandı" dedi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 19:34:18 Güncelleme: 19:35:59 AA

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesinin hizmete başlamasıyla il dışına giden hasta sayısının azaldığı, başvuran hasta sayısında ise yüzde 50 oranında artış yaşandığı bildirildi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret ederek, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İsmail Kurca'dan bilgi aldı.

Hastaneyi gezen Başer, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir hastanesinin Yozgat'a yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Başer, kamu özel ortaklığıyla Türkiye'deki ilk şehir hastanesi Yozgat'ta açıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızla görüştüğümüz zaman vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun memnun olduğunu gördük. Hastalar memnun, yakınları memnun, çalışanlarımız, doktorlarımız memnun. Yozgat Şehir Hastanesinin açılmasıyla hastaneye başvuran hasta sayısında yüzde 50 oranında artış yaşandı. Ortalama 3 bin 500 civarı hastamız var. İnşallah şehir hastanemizi bölgenin cazibe merkezi ve sağlık üssü olması noktasında tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu hastanenin ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımıza ve bütün emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum."

Kurca da şehir hastanesinin hizmete başlamasıyla hizmet alan hasta sayısının arttığını söyledi.

Daha önce Yozgat Devlet Hastanesinde günlük ortalama hizmet alan hasta sayısının bin 900 olduğunu aktaran Kurca, şehir hastanesinin açılmasının ardından bu rakamda artış yaşandığını kaydetti.

Tedavi için İstanbul'dan Yozgat'a gelen Şükran Şahin ise hastanenin, temizlik, hijyen, verilen hizmet anlamında çok güzel olduğunu belirterek, "Sağlık sorunlarım vardı. Burası diğer hastaneye göre tam teşekküllü daha modern daha temiz." dedi.

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