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15 Temmuz Sabiha Gökçen Havalimanı
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Darbeci komutan: Ateş etmezsen seni vururum

15 Temmuz gecesi Sabiha Gökçen'in işgal girişimine ilişkin davada 21 sanığın sorgusu yapıldı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 19:49:33 Güncelleme: 19:56:17

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanının işgal girişimine ilişkin davada, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 28 sanıktan 21'nin sorgusu yapıldı.

Sanık uzman onbaşı Muhammed Mustafa Şenel savunmasında, "Tabur komutanımız Yarbay Şakir Çınar benim bulunduğum tanka geldi. Bana, 'ateş edin' dedi. Şakir Çınar'ın emrine karşı geldik. Beni tehdit etti, 'ateş etmezsen seni vururum' dedi. Kimse zarar görmesin diye havaya iki el ateş ettim" dedi.

Sanık astsubay Sadullah Gökçe, halkın tankların üstüne çıkarak askerleri linç girişiminde bulunduğunu öne sürerek, "Havaya ateş ederek sakin olmalarını istedim" dedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri duruşma salonunda yapılan ilk duruşmasının üçüncü gününde, 8 tutuklu sanığın sorgusu yapıldı. Terör saldırısı olacağı gerekçesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiklerini belirten sanık uzman onbaşı Muhammed Mustafa Şenel:

"Orada halk vardı. Babamla telefonda konuştum. Babam, 'oğlum dikkat edin, muhtemelen askerle polisi karşı karşıya getirecekler. Kimseye ateş açma' dedi. Kimseye de ateş açmadım, beklemeye başladık. Halk, 'darbe mi yapıyorsunuz, kışlanıza dönün' diyordu. Kimseyle de bir münakaşaya girmemeye çalışıyoruz, kimsenin zarar görmemesini istiyoruz. Arada darp edilen arkadaşlarımız oldu. Biz alt rütbeli personel olarak orada vakur kaldık. Kalabalık var, linç edileceğimiz korkusu var. Bizi orada koruyan vatandaşlarımız oldu, Allah razı olsun. Emre yüzbaşının sağ elinde kan aktığını gördüm. Daha sonra Yarbay Şakir Çınar benim bulunduğum tanka geldi. Bana, 'ateş edin' dedi. Bunu bir iki kere tekrarladı. Recep Astsubay, 'komutanım kime ateş edelim' dedi. Şakir Çınar'ın emrine karşı geldik, emrine riayet etmedik. Beni tehdit etti, 'ateş etmezsen seni vururum' dedi. Korktum. Kimse zarar görmesin diye havaya iki el ateş ettim. Bir süre sonra sivil kıyafetli polisler geldi. Mukavemet göstermeden teslim oldum. Ben de darp edildim. Terör saldırısı var diyerek çıkarılıyoruz, tanklarla gidiyoruz, kimsenin burnu kanamıyor. Aksine ben ve benim gibi asker arkadaşlarım darp ediliyoruz. Sonradan El Bab'da şehit olan arkadaşım Burak Türkoğlu da bana o gece mesaj atmış, 'kardeşim ne oluyor İstanbul'da' diye yazmış. Hukuk eğitimi almadık. Kanunsuz emirle ilgili bir ders almadık. Sadece 3 ay tank eğitimi aldık" sözleriyle kendisini savundu.

Davada 23 Ocak Pazartesi gününden itibaren 21 tutuklu sanık savunma yaptı.

Veli SARIBOĞA / İSTANBUL

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