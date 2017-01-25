25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Nusaybin
GÜNDEM

Nusaybin'de PKK'ya ağır darbe

Mardin'de bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 19:59:57 Güncelleme: 20:02:46 AA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallede bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılar sonucu tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, Fırat Mahallesi'nde yapılan arama ve kazı çalışmasında bir sığınak tespit edildi.

Oda gibi kullanılan sığınakta roketatar, 15 roketatar mühimmatı, biksi ve 4 kalaşnikof silah, silahlara ait çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Nusaybin ilçesinde huzur ve güvenliğin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Atmaca-7 operasyonunun ardından 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz 2016'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Teröristlerin cami ve okullara verdiği zarar görüntülendi
GÜNDEM

Vicdansızlar! Cami ve okulları bu hale getirdiler...
Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı
GÜNDEM

2 mahalle için sokağa çıkma yasağı!
Nusaybin'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM

Nusaybin'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Nusaybin Belediyesi 4 yeni park kuruyor
GÜNDEM

Nusaybin Belediyesi 4 yeni park kuruyor
Bakan Özhaseki'den kritik deprem uyarısı!
GÜNDEM

Bakan'dan kritik deprem uyarısı! Bu ilçelerde risk ...
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (25 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 25 Ocak günlüğü
Kayseri'de korkunç cinayet
GÜNDEM

7 EL ATEŞ ETTİ ÜZERİNDEN ARABAYLA GEÇTİ
SMA’lı meleklerin zamanı yok
GÜNDEM

SMA'LI HAZAL'I KURTARALIM!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (25 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 25 OCAK GÜNLÜĞÜ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar davasında müzakereci polis konuştu
GÜNDEM

KÖPRÜDE İNTİHAR DAVASINDA MÜZAKERECİ POLİS KONUŞTU!
Travestiyi gasp edip kümese kapattılar
GÜNDEM

İZMİR'DE TRAVESTİ DEHŞETİ!

Bakan Özhaseki'den kritik deprem uyarısı!
GÜNDEM

BAKAN'DAN KRİTİK DEPREM UYARISI! BU İLÇELERDE RİSK BÜYÜK!