AK Parti'nin 'Evet' kitapçığında Devlet Bahçeli sürprizi

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığınca, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin anlatıldığı "Kararımız Evet" sloganlı kitapçık hazırlandı.

AK Parti, referandum sürecinde yürütülecek kampanya için hazırlıklara başladı. Parti, bu kapsamda ilk yazılı materyal olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve sistemin genel faydalarının anlatıldığı kitapçık hazırladı.

Tanıtım ve Medya Başkanlığınca hazırlanan "Kararımız Evet" başlıklı kitapçıkta sistem, "Kalıcı siyasi istikrar", "Hızlı ve etkili icraat", "Güçlü yasama, güçlü icraat", "Güvenli ve huzurlu Türkiye", "Güçlü Meclis, güçlü temsil", "Birlik ve uzlaşma" ve "Güçlü yönetim, güçlü Türkiye" vurgusuyla 7 başlık altında anlatıldı.

Kitapçığın "Kalıcı siyasi istikrar" başlıklı sayfasında, seçimden mutlaka tek başına iktidarın çıkacağı, siyasi istikrarın kalıcı hale geleceği, iki seçim arasında 5 yıl kesintisiz icraat olacağı ve hükümet kurulmama sorununun yaşanmayacağı belirtildi.

"2023 HEDEFLERİ İVME KAZANACAK"

"Hızlı ve etkili icraat" bölümünde, hızlı ve etkili yönetimin, ekonomik büyümenin, refahın ve kalkınmanın garantisi olacağı ifade edildi.

Yeni sistemle hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, etkin bir yönetim modelinin oluşacağı, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere ayak uyduran, kurumların hızlı çalışmalarını sağlayan bir işleyişin hakim olacağı, bürokrasinin azalacağı, büyümenin hızlanacağı, 2023 ve ötesine uzanan hedeflerin ivme kazanacağı vurgulandı.

"Güçlü yasama, güçlü icraat" başlıklı sayfada ise vesayet sisteminin tamamen tasfiye edileceği, yasama ve yürütmenin güçleneceği, devletin gerçek sahibinin millet olacağı, yönetimde çift başlılığın ortadan kalkacağı, hükümetin icraat, Meclisin kanun yapacağı ve hükümeti denetleyeceği, Meclis ve hükümetin gerçek anlamda ayrılacağı ve her ikisinin de millet tarafından seçileceği ve denetleneceği anlatıldı.

"TERÖRLE ETKİN MÜCADELE"

"Güvenli ve huzurlu Türkiye" bölümünde, güçlü hükümetin, huzurun, güvenliğin ve özgürlüğün teminatı olacağı, yeni sistemin terörle mücadeleye güç katacağı, kurumsal yenilenme sayesinde güvenlik politikalarının daha etkin şekilde işletileceği, terörle etkin mücadele edileceği, terörün Türkiye'nin gündeminden düşürüleceği, güvenlik politikalarında hızlı ve etkin karar alınacağı, vatandaşların özgürlüklerini güvenli bir ortamda yaşayacakları kaydedildi.

"MECLİS HÜKÜMETİ MİLLET ADINA DENETLEYECEK"

"Güçlü Meclis, güçlü temsil" başlıklı kısımda, Meclisin, asli işlevi olan yasa yapmaya odaklanacağı ve hükümeti millet adına denetleyeceği, yasa tekliflerinin milletvekilleri tarafından verileceği, Meclisin aynı zamanda seçilmiş cumhurbaşkanını ve kabinesini denetleyeceği, milletvekillerinin, kendi seçmeniyle sürekli temas halinde olduğu için halkın beklentilerinin kanunlara daha fazla yansıyacağı, kanun yapımında Meclis iradesinin ön plana çıkacağı vurguları yapıldı.

"Birlik ve uzlaşma" başlığı altında, cumhurbaşkanının yüzde 50'nin üzerinde bir oy ile doğrudan

halk tarafından seçileceği için siyasette birlikteliğin artacağı, kutuplaşmanın azalacağı, hükümet ve Meclisin uyumunun önem kazanacağı, karşılıklı seçim yenileme yetkisinin hem cumhurbaşkanının hem de Meclisin birlikte seçimleri yenilemesi anlamına geldiği, birlikte seçimleri yenileme ihtimalinin, krizlerin uzlaşma yoluyla çözümü yolunu açacağı, geçmişteki hükümet krizlerinin tarihe karışacağı, siyasette daha sorumlu, akılcı ve uyumlu bir anlayışın hakim olacağı bildirildi.

"KÜRESEL SİYASETTE DAHA ETKİLİ BİR TÜRKİYE"

"Güçlü yönetim, güçlü Türkiye" başlıklı bölümde, güçlü hükümet sisteminin, Türkiye'yi bölgesinde ve küresel siyasette daha etkili bir konuma yükselteceği, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkının artacağı, Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı örneğinde görüldüğü gibi, uluslararası iş birliği ve terörle mücadele imkanlarının genişleyeceği, uluslararası sorunların çözümünde söz ve hak sahibi olma konusunda Türkiye'nin elinin güçleneceği, öncü ülke olma hedefinin, yeni yönetim sistemiyle daha kısa sürede gerçekleşeceği, Türkiye'nin sorun çözen, güçlü bir ülke olarak bölgede etkinliğinin artacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin anlatıldığı 50 sayfalık kitapçıkta, anayasa değişikliği paketinin 18 maddesi ayrıntılı şekilde aktarıldı.

KİTAPÇIKTA BAHÇELİ SÜRPRİZİ

Kitapçığın kapağında, beyaz fon üzerine kırmızı renkte "Kararımız Evet" sloganının yer alması dikkat çekti. Kitapçıkta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 7 Ağustos'ta Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" öncesinde bir araya geldiği fotoğraf karesine de yer verildi.

Kitapçıkta ayrıca TBMM Genel Kurulu, Bakanlar Kurulu ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde demokrasi nöbeti tutan vatandaşları yansıtan görseller dikkat çekti.

Kitapçık, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katılan parti yöneticileri ve basın mensuplarına dağıtıldı.