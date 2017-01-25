Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek programında anayasa değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Karataepe'nin açıklamaları:

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DÜZENLEMESİ

"Devlet Bey dedi ki bunlar çok en az nasıl olur. Bizde mümkün olduğu kadar az olsun dedik. 10-12 maddelik bir şey çıkardık ve içimize sinmedi. İçime sinmedi dediğim daha sonra görüşmeye başlayınca AK Parti ve MHP'den temsilciler görüştü. İki taraf gördü 12 madde ile olmaz sonra 21 maddeye çıktı. Bu yapıldıktan sonra Türkiye'nin anayasa ihtiyacı karşılanmış olmaz. En azından hükümet sistemi konusundaki karışıklığı giderecek ama Türkiye'nin anayasa değişikliği ihtiyacı karşılanmış olmayacak. Anayasa dili hukuk dili ile yazılmamış. Teknik elemanlar ısmarlananı yazarlar. Bize biz böyle bir anayasa istiyoruz dediler ve öyle yazdık. Esas anayasayı iktidar sahibi yazar. Bugün yazanlar farklı o günler farklıydı."

BAŞKANLIK HANGİ GEREKÇEYLE ANAYASAYA KONULDU?

"Türkiye'de uygulanan sistem parlamenter sistem diye savunuluyor ama bir parlamenter sistemle yönetilmiyor. Bir bizim cumhurbaşkanımız 82 anayasasına göre çok güçlü bir pozisyondadır. Çok güçlü bir yürütme ve güçlü bir cumhurbaşkanlığı vardı. İkinci adım 2007'de cumhurbaşkanlığında 367 garabeti çıkınca meclis cumhurbaşkanlığın halk tarafından seçilmesine karar verdi. Halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı ve halk tarafından seçilen güçlü bir başbakan. Öyle bir sistem ki başbakan güçlü ise bu sistem parlamenter sistem gibi çalışır. Tıpkı Abdullah Gül ile Erdoğan'ın çalıştığı gibi. Ama yine de orada Başbakan hissediliyor. Ama cumhurbaşkanı güçlü ise bu sistem Başkanlık gibi çalışır. Bugün olduğu gibi. Bugünki sistem kimliksizdir. Dehşetli bir risk taşımaktadır. Seçimle gelmiş cumhurbaşkanı ve başbakan. Dolayısıyla bu bir çelişki barındırıyor. Parlamenter sistem bize her zaman bir hükümetin çıkmasını garanti etmiyor. Bunu geriye dönüp baktığımızda görüyoruz. Nitekim 7 Haziran'da seçmedi."

"Risksiz iş yok. Amerika'da seçim yok birbirlerini yürütmek zorundalar. Fransa'da bir sıkıntı var. Bütçesini geçirmek zorunda. Bizde öyle bir şey yok. Birlikte seçime gidiyor. Parlamento seçim yapıldı erken seçime bir daha gidebilir, bir daha gidebilir ama cumhurbaşkanın bir hakkı var. İkinci dönemde seçime gidemez çünkü giderse hakkı yanıyor. Seçime gittiği anda bir dönemini tamamlamış oluyor. Çok riskli bir durum var. Eğer parlamento isterse cumhurbaşkanını iki seferde seçime giderek bitirebilir."

"Hem cumurbaşkanın hem de parlamentonun erken seçime gitrme hakkı var. Parlamento ya da cumhurbaşkanı istediği zaman ikisi de seçime gidiyor. Parlamento istediği kadar seçime gidebilir halbuki cumhurbaşkanı iki kez seçilebilir. Bir kez seçime gitme hakkı var."

PARLAMENTO DEVREDIŞI MI KALDI?

"Çok güçsüz bir durumda başkan parlamento çok üstün bir durumda. Parlamento bugün artık hükümeti çıkaran partinin güvenoyu alan partinin parlamentosu artık bu garanti yok. Siz nasıl parlamentoyu halk tarafından seçiyorsanız cumhurbaşkanını da halk tarafından seçeriniz. İkisinin gücü de aynı. Amrikan başkanı tek balına kongrenin kendisine denktir. Amerikan Başkanı iki organdan oluşan kongrenin tamamının eşit yetkilerine sahiptir. Birbirlerini eşit oranda denetlerler. Biz cumhurbaşkanını kararname alma yetkisi verdik. Bakanlar Kurulunun bir sürü yetkisi vardır. Cumhurbaşkanının yetkisi Bakanlar Kurulu yetkisinden ileri değil."

"Siyasetçiler seçildikten sonra insanlarla görüşürler ziyaretçiler olur, meşru olan her şeyi yaparlar. Ama bugün parlamentonun kanun yapma fonksiyonu yoktur. Yeni sistemde Başkanın sadece parlamentoya yasa teklifi olarak bütçe yetkisi var. Mevcut parlamentoyla yasama organına dönüşecek. Yasalar ilgili bakanlıklarda hazırlanıyor artık hazırlanmayacak. Bizimkiler halkla ilişkiler yaparlar. Amerikadaki parlamenterler klasörlerler geziyorlar bizimkilerde kanun yapacaklar. Artık parlamentodakilerin kanun yapacak nitelikte insanların olması gerekiyor. Amerika'da 70 komisyon var. Bu komisyonlar ülkenin sorunları ile ilgili yasa hazırlıyor. Biz de yasama faaliyetini yerine getieren bir sistem getireceğiz. Tüzük, komisyonlar, parlamenterlerin çalışma sistemi değişecek."

CUMHURBAŞKANININ OHAL İLAN ETME YETKİSİ

"Mevcut durumda hükümet parlamentoya getiriyor. Zaten hükümet parlamentoda çoğunluğa sahip. Parlamentoda ne olacak parlamentoda görüşülmüş görüşülmemiş önemli değil. Cumhurbaşkanı OHAL ettiğinde parlamentoya getiriyor. OHAL kararname oluyor. Bugünkü KHK'ya benziyor bu da normal bir şey. Parlamentoda görüşelecek ve karara bağlanacak. Vesayetle ilgili kurumları kaldırıyoruz. Artık siviller askerler muhatap olmayacak. Askeri mahkemeler kapatıldı. Savaş dışında kurulamayacak. Disiplin mahkemesi olacak askerin kendi disiplin işleri için."

"Siyasetçiler gayret göstersinler bu siyasetçi yanlış yapıyor biz de bunu düzeltelim desinler. Ben siyaseti, seçilmiş siyaseti tercih ederim .Seçilmiş siyasete yetki vermeyi tercih ederim. Tek başına yasal düzenlemeler olmuyor. Seçilmiş organların insiyatif kullanması milletin lehinedir. Bir ülkenin bütün meseleleri huuk ile çözülmez."

"Bu düzenlemedir Tayyip Erdoğan için yapılan bir düzenlemedir diyorlar. Kim güçlü ise işaret gösterir de yapılır. 82 anayasası Kenan Evren için yapıldı ve herkes kullandı. Bugün Tayyip Bey istiyorum dedi ve yatırdı. Biz hukukçular deriz ki bütün kanunlar genel ve objektif yapılır. Kişi için kanun çıkarılmaz."

BAŞKAN YARDIMCILIĞI

"Bu düzenlemeyi cumhurbaşkanı düzenliyor. Anayasa atıf yapıyor. Cumhurbaşkanı bu kısmı düzenliyor. Buna göre cumhurbaşkanı diyecek ki birinci başkan bunu yapar ikinci başkan bunu yapar. Cumhurbaşkanı bunu düzenler diyor. Başyardımcı tayin edecek. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ihtiyaç gördüğü kadar seçiyor. Bakanlar kurulu gibi."

CUMHURBAŞKANI GÖREVİNİ YAPAMAYACAK BİR HALE GELİRSE NE OLUR?

"Cumhurbaşkanının seçimden itibaren başına bir iş gelirse yeniden seçime gidilir. Yeni cumhurbaşkanı 45 gün içinde seçiliyor ve süre dolana kadar görevde kalıyor. Eksik süreyi tamamladığı için dönemden sayılmıyor. "

"Cumhurbaşkanı yeni sistemde rastgele insanları bakan yapamaz, göreve getiremez. Getirse bile bunun hesabını verir. Ben bakan atamıyorum diyebilir. İstediğini yapar. Bileğine güvensin. Elinden tutulup getirilmiş torpille getirilmiş bir insanın bu sistemle Başkan olması mümkün değil."

BAKAN İTİRAZ EDERSE NE OLUR?

"Kısaca zaten bakanlar başbakan itiraz etmezler. Başbakanlar o tür talimatlar vermezler. Oraya gelen insanlar bir sürü yollardan gelmişlerdir. Bakanlar itiraz ediyorlar. Sadece başbakan değil cumhurbaşkanına itiraz ediyorlar. Kendini yetiştirmiş insanlar. Bu sistem ile ilgil değil insanalrın karakteri ile ilgili. Temenni ederiz ki herkes anayasal görevlerinin içinde görevini yapar. Bu parlemento yasa yapmıyor biz anayasa değiştirdik bir şenlik olarak kalsın dedik. Kemal Bey dün söyledi. Bu değilşiklik yeterli değildir. Başından sonuna kadar yazılması lazım."

"Vatandaşımız şunu bilsin kararnameler için anayasa mahkemesine gidilebiliyor. Bizim getirdiğimiz cumhurbaşkanlığı sisteminin bazı bölümleri ABD Başkanlık sisteminin zaafını getirerek yaptığımız düzenlemedir. Parlamento kanun yaptı başkana gönderdi. Esas çoğunlukla seçilirse kabul ediliyor. Kanun üstün parlamento üstün. Bir sürü yerde parlamento üstün. Yani işlevini fonksiyonunu daha iyi yapacak bir parlamento olacak. Parlamento desin ki hükümet bize tasarı gönderemeycek bunu nasıl yapacağız diyordu. Hükümet artık tasarı göndermeyecek. Parlamento kendi yapacak."

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI

"Tayyip Erdoğan Ak Partinin Genel Başkanı değil ama dirayeti ortadadır. Türkiye'de bir kişi 2 defa cumhurbaşkanı seçilecekse partisi ile bağını kestiği zaman bu hakkını kaybeder. Bir kişi partisi yoksa nasıl seçilecek. Partisinin olması çelişki değil. Anayasamız diyor ki cumhurbaşkanı olan kişinin partisi ile ilişkisi kesilir diyor biz bunu kaldırdrık. İsterse partisi olmayabilir."

HSYK'NIN YAPISININ DEĞİŞMESİ

"HSYK'nın değişmesi için bir anayasa taslağı hazırlanmıştı. FETÖ hareketinden sonra CHP'nin de içinde yer aldığı bir anaysa paketi vardı. Bu anayasada HSYK'nın yapısının değiştirilmesi vardı. MHP'ye verdiğimiz taslakta HSYK yoktu MHP söyleyince HSYK eklendi."

MİLLETVEKİLİNİN YASAMA YETKİSİ

"Bundan sonra halkla ilişkiler işe yaramayacak. Hükümetin tasarıları geliyordu tartışıyordunuz. Artık siz yasa yapacaksınız kafa yoracaksınız. Şimdiden komisyonların nasıl olacağına dair kafa yormaya başlasınlar."

"Dört aşamalı teklif hazırladık bunların hiçbirinde ilk dört maddenin değiştirilmesi gündeme gelmedi. Bir defa bugün yaptığımız anaysa değişikliğini taslağında ilk dört madde gündeme gelmemiştir. Tartışılmamıştır. Türkiye'de hiçbir muhalif hareket bile bu ilk 4 maddeyi tartışmaz."