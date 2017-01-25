Kütahya'da yolcu treninin TIR'a çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Eskişehir Kütahya seferini yapan yolcu treni, Dumlupınar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen TIR'a çarptı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, TIR'ın sürücüsü hayatını kaybederken, ilk belirlemelere göre aralarında makinistin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.