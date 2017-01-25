25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Şanlıurfa
GÜNDEM

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 9 çocuk gözaltında

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen yaşları 14 ile 16 arasında 9 çocuk gözaltına alındı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 21:27:41 Güncelleme: 21:29:05 DHA

Şanlıurfa'da, 5 ayrı okuldan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 9 çocuk gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, kapılarını kırarak girdikleri 5 ayrı okulda kantin ve idarecilerin odalarından hırsızlık yapan kar maskeli soyguncularla ilgili çalışma başlattı.

Akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla, yaşları 14 ile 16 arasında değişen 9 çocuk gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi çocuklar, ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şubesi'ne götürüldü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DEAŞ'ın kuryesi RDX patlayıcılarını Reina katliamcısına gönderecekti
GÜNDEM

RDX patlayıcılarını Reina katliamcısına gönderecekti
Şanlıurfa'da polisin tabutuna sarılan kadının şehidin yakını olmadığı ortaya çıktı
GÜNDEM

"Abimi götürmeyin" diyerek tabuta sarılıp gözyaşı ...
Ceylanpınar'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
GÜNDEM

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı!
Şanlıurfa'da zincirleme kaza
GÜNDEM

"Canım çok sıkkın biraz yürümek istiyorum" demişti...
Şanlıurfa'da 3 çocuk annesi Dilek Yiğit maganda kurşunu nedeniyle öldü
GÜNDEM

Maganda kurşunu 3 çocuk annesi genç kadını canından ...
Şanlıurfa'da düğün magandası 3 kız çocuğunu yaraladı
GÜNDEM

Düğün magandası 3 kız çocuğunu yaraladı
Travestiyi gasp edip kümese kapattılar
GÜNDEM

İZMİR'DE TRAVESTİ DEHŞETİ!

SMA’lı meleklerin zamanı yok
GÜNDEM

SMA'LI HAZAL'I KURTARALIM!
Karaman'da markette silahlı soygun
GÜNDEM

KARAMAN'DA MARKETTE SİLAHLI SOYGUN
Bakan Özhaseki'den kritik deprem uyarısı!
GÜNDEM

BAKAN'DAN KRİTİK DEPREM UYARISI! BU İLÇELERDE RİSK BÜYÜK!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar davasında müzakereci polis konuştu
GÜNDEM

KÖPRÜDE İNTİHAR DAVASINDA MÜZAKERECİ POLİS KONUŞTU!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (25 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 25 OCAK GÜNLÜĞÜ