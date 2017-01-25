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KKTC Milli Piyango İdaresi
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KKTC'ye gönderilen piyango biletleri kayboldu

KKTC Piyangolar Birimi, kaybolan biletlerin geçersiz olduğunu açıkladı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 22:00:33 Güncelleme: 22:15:25 İHA

Türkiye Milli Piyango İdaresi tarafından KKTC Piyangolar Birimi'ne gönderilen tam, yarım ve çeyreklerden oluşan 314 bin TL tutarındaki piyango biletinin sevkiyat sırasında postada kaybolduğu bildirildi.

KKTC Piyangolar Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi'ne gönderilen 29 Ocak çekilişine ait 314 bin 400 TL tutarındaki 1600 tam, 5 bin 500 yarım ve 35 bin çeyrek Milli Piyango biletinin posta sevkiyatı sırasında kaybolduğu kaydedildi.

Söz konusu biletlerin "Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliği"nin "Sevk Halinde Kaybolan Biletler" başlıklı 10'uncu maddesi gereğince geçersiz olduğu kaydedilen açıklamada, ikramiye çıkması halinde ikramiyelerin ödenmeyeceği, bunun yarınki Türkiye Resmi Gazetesi'nde yayınlanacağı kaydedildi.

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