Bekir Bozdağ: Millete rağmen değil, millet iradesiyle değişim için evet

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin "Cumhurbaşkanlığı sistemine sürekli değişim için evet. Millete rağmen değil, millet iradesiyle değişim için evet." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Referandumda "evet" oyu kullanmak için nedenler sıralayan Bozdağ, "Yürütmeyi doğrudan seçme ve değiştirme yetkisini sadece halka verdiği için Cumhurbaşkanlığı sistemine evet. Sistemin zorunlu ve doğal sonucu siyasi istikrar sağladığı ve güçlü iktidar kurduğu için Cumhurbaşkanlığı sistemine evet. Güçlü yasama, güçlü yasama üyesi ve yasamanın yürütmeyi tam ve etkin denetimi için Cumhurbaşkanlığı sistemine evet." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, mesajlarında şu görüşlere yer verdi:

"Güçlü iktidar, etkin yönetim, hızlı karar alma/uygulama, hızlı kriz/sorun çözme imkanı verdiği için Cumhurbaşkanlığı sistemine evet. Ehil, cesur, halkın değerleriyle barışık, halka dayanan güçlü liderlerin Türkiye'yi yönetmesi için Cumhurbaşkanlığı sistemine evet. Uzlaşmayı zorlayacağı, farklılıklara saygıyı güçlendireceği ve Türkiye'nin önünü açacağı için Cumhurbaşkanlığı sistemine evet. Halkla, halkın değer, kabul, red ve farklılıklarıyla kavgası olanlara iktidar imkanı vermediği için Cumhurbaşkanlığı sistemine evet. Halka, halkın değer, kabul, red ve farklılıklarına sevgisi/saygısı olanlara iktidar imkanı verdiği için Cumhurbaşkanlığı sistemine evet."

Muhabir : Orhan Onur Gemici