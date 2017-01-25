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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüyor

Afrika turunu tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye hareket etti

25 Ocak 2017 Çarşamba, 23:32:52 Güncelleme: 23:35:49 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Doğu Afrika turunu tamamlayarak özel uçak "TUR" ile Türkiye'ye dönüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan Doğu Afrika temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye hareket etti.

Erdoğan'ı Ivato Uluslararası Havalimanı'nda Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Türkiye'ye hareket etti.

 

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