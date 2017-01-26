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Travesti gasp İzmir
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Travestiyi gasp edip kümese kapattılar

İzmir'de gaspçılar bir travestiyi önce gasp etti sonra ellerini bağlayıp kümese kapattı

26 Ocak 2017 Perşembe, 02:11:37 Güncelleme: 02:28:40

İzmir’de travestileri hedef alan gaspçılar, polisin tek delil olan sahte bir ehliyetten iz sürerek yürüttüğü çalışmayla yakalandı. İzmir Emniyeti Gasp Büro Amirliği’ne başvuran 37 yaşındaki travesti E.A., internetten iletişime geçen 2 kişinin kendisini kaçırıp gasp ettiğini anlattı. E.A., şüphelilerin kendisini Kemalpaşa’daki bir eve götürüp parasını aldıktan sonra ellerini bağlayıp attığı tavuk kümesinden kendi imkânlarıyla kurtulduğunu belirtti.

Birkaç gün sonra ise bu kez 44 yaşındaki travesti N.G., polise giderek “2 kişi evine çağırdı. Zorla ellerimi bağlayıp Alsancak’taki evime götürdüler. Kasadaki 6 bin TL, 300 dolar ve 250 Euro’yu alıp kaçtılar” diyerek şikâyetçi oldu. Polis, N.G.’nin götürüldüğü evde bulduğu bir ehliyeti incelemeye aldı. Sahte olduğu belirlenen ehliyetten yola çıkan ekipler, 2 olayı da 37 yaşındaki Ö.P. ile 23 yaşındaki T.E.’nin gerçekleştirdiğini belirledi. 2 şüphelinin, farklı otobüslerle Şanlıurfa ve Ankara’ya gitmek için yola çıktığı tespit edildi. T.E. Mersin’de, Ö.P. ise Uşak’ta gözaltına alındı. 2 zanlı, mahkemece tutuklandı.

Neşet DİŞKAYA / GAZETE HABERTÜRK

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